Ronald Koeman ve lejana la posibilidad de llevar a Memphis Depay

Barcelona.- El entrenador holandés del Barcelona Ronald Koeman ha confirmado que las puertas para la llegada de Memphis Depay están abiertas pero para que pueda llegar ser considerado el Barcelona deberá hacer algunos movimientos como intentar vender futbolistas para poder concretar la llegada de su compatriota al equipo español.

En entrevista con Fox Sports, Koeman habló de las expectativas que tiene de la posible llegada del holandés a su equipo, pero sabe que ahora es algo complicado pues el Barcelona no cuenta con suficientes recursos para ofertar por Depay al Lyon, por lo que espera que se concreten las ventas y salidas de los futbolistas que él consideró no debía quedarse para poder hacer su sueño realidad.

"Primero hay que vender antes de que venga Depay", dijo Koeman. Lo ha podido conocer más a fondo luego de haber sido el entrenador de la Selección de Holanda y llevarlo hasta la Europa y la final de la Liga de Naciones de la UEFA en la edición anterior. Aun así sabe del potencial que puede llegar a tener y lo que le puede aportar al ataque junto a Messi y el resto de jugadores.

Memphis Depay aun está lejos de llegar al Barcelona | Vía Twitter

Hasta el momento el holandés ha confirmado que Arturo Vidal y Luis Suárez no serán ya parte del equipo para esta temporada, la información más fresca sobre el chileno es que estaría llegando al Inter de Milan, mientras que de Luis Suárez no hay nada confirmado por lo que hasta podría quedarse son jugar por un año. Ambos jugadores se mantienen entrenando pero se espera que en los siguientes días ya no se presenten.

También en dicha entrevista habló relacionado con el tema de Lionel Messi y confesó que ya tuvo algunas charlas con él para saber el nivel de compromiso del argentino. Destacó que Messi le aseguró que entregará su máximo siempre que esté en el campo. "Lo que sucedió fue un conflicto entre Messi y el club. He hablado con Messi y seguiremos como siempre".

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona | Vía Twitter

La primera gran prueba para el Barcelona y Ronald Koeman ya en un juego oficial llegará en la jornada 3 de LaLiga cuando reciban al Villarreal el próximo 27 de septiembre. Este será apenas el primer juego de la temporada ya que las primeras dos fechas no las jugarán por un permiso especial de LaLiga por su participación en la fase final de la Champions League.

Hasta el momento en la parte ofensiva se ha armado con Lionel Messi al mando, Antonie Griezmann y Coutinho en su primer duelo, así como tambien el reveló de Dembélé. En medio campo ya podrá tener al croata Miralem Pjanic quien se recuperó del coronavirus y ya ha comenzado a entrenar con el equipo. Y podría ver su debut este día en el partido de preparación ante el Girona.