Ronaldinho abandona la Fiscalía de Paraguay sin cargo alguno

Paraguay.- La noche de este miércoles Ronaldinho arribó a Paraguay para un evento benéfico pero las autoridades del país le solicitaron su documentación y al percatarse de que eran falsos fue puesto en vigilancia.

Hoy tuvo su declaración ante la Fiscalía para explicar el porqué portaba un documento falso y luego de 8 horas fue dejado en libertar sin ningún cargo en su contra. Pero dependiendo de las próximas horas si la Fiscalía cree necesario que el astro brasileño si tenga algún castigo.

Según lo relatado por el abogado de Ronaldinho y su hermano, Adolfo Marín todo se trató de un mal entendido debido a que los pasaportes que se le encontraron con la nacionalidad paraguaya eran unos regalos de las personas que sabían que asistiría a su país. Al parecer al llegar al aeropuerto se los entregaron y los guardaron, ya que desde su salida de Brasil salieron con sus pasaportes cariocas.

Él (Ronaldinho) salió con documentación brasileña, no necesita los documentos paraguayos. Ronaldinho como su hermano tienen sus documentos vigentes", dijo su abogado.

Ahora con esto aclarado se sabe que el ex futbolista además de quedar libre también podrá volver a su país si así lo desea, aunque como mencionamos anteriormente si podría recibir una multa todo dependerá de la Fiscaslía de Paraguay.

Él (Ronaldinho) sigue sometido al proceso, puede salir del país pero decide no hacerlo, él no está imputado, no tengo idea cuál es la decisión del Ministerio Público"