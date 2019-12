Ronaldinho dice que Messi no es el mejor de la historia

Cuernavaca, México.- El brasileño Ronaldinho aseguró este jueves que el argentino Lionel Messi, mejor jugador del mundo al obtener su sexto balón de oro del 2019, solo puede ser calificado como “el mejor de su época”.

Al ser cuestionado sobre el merecimiento de Messi al haber obtenido este galardón, Ronaldinho, quien fue figura del Barcelona de España, reconoció que es incómodo acentuar a Messi como el mejor de la historia.

Agora são 6 meu irmão #Messi ���� Parabéns pela conquista muito merecida, infelizmente não foi possível estar com você está noite em Paris, mas dentro do meu coração está todo carinho e estima pela pessoa incrível que você é, como atleta nem preciso falar, todo jogo é um show!!! ���� pic.twitter.com/N5B2Bxwr1s

Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí está Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época”, señaló.