Ronaldinho está cerca de salir del retiro para fichar con Gimnasia de Maradona

Argentina.- La noticia que ha emocionado a muchos este viernes ha sido que Ronaldinho está pensando en volver a jugar y sería con Gimnasia y Esgrima de la Plata de Diego Armando Maradona, club que ya habría confirmado el acercamiento con el brasileño.

Según la información revelada por TNT Latinoamérica, el astro brasileño habría querido recuperar su toque luego de haber pasado unos meses en prisión y lo haría con el equipo argentino comandado por el 'Pelusa'.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

�� LA BOMBA DE LA PANDEMIA:



Allegados a Ronaldinho aseguran que el crack brasileño quiere volver a jugar tras su detención en Paraguay y sueña con compartir vestuario con Maradona. Por su parte, el abogado de Diego confirmó que ya se pusieron en contacto y les pidió tiempo���� pic.twitter.com/x6tS9Ak2je — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportLA) June 26, 2020

Ronaldinho y su representantes habrían tenido ya el contacto con el equipo pero el mismo 'Dinho' pidió un poco más de tiempo a Maradona para poder analizar la situación y concretar su llegada. Actualmente cuenta con 40 años de edad pero la magia según él sigue intacta.

Su último equipo de manera profesional fue Flumimense, donde no se fue como la gran estrella como la que llegó ya que el club optó por no seguir con sus servicios ya que el rendimiento no fue el esperado. Ronaldinho tuvo una historia en el futbol mexicano con el Querétaro, en donde se le recordará por haber hecho que el Estadio Azteca le aplaudiera ante la goleada sobre el América.

Partido por causa, Ronaldinho enfrentando a Carles Puyol | Jam Media

La Liga de Argentina fue cancelada esto debido a la pandemia de Covid-19, desde hace ya más de 3 meses lo que podría ser una buena posibilidad para ver de vuelta al eterno 10 de la Selección Brasileña que nunca ha jugado en tierras argentinas en un club.

Te puede interesar

Desaparecerían Chiapas y Zacatepec; Atlante se movería a la Ciudad de México

Haaland, joya del Borussia Dortmund: "No pienso en irme"