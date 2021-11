Ronaldinho podría regresar a prisión pero ahora por falta de pago de manutención

Brasil.- Nuevos problemas para Ronaldinho quien ha sido acusado por su expareja Prisilla Coelho de tener deudas pendientes con ella y con su hijo ya que el brasileño no ha pagado la manutención del niño que tuvo con la mujer hace ya casi 6 años. Ahora el tema se ha convertido en una denuncia que de no resolver antes del 1 de diciembre que es la fecha limite que el exjugador para pagar el monto de aproximadamente 100 mil reales brasileños, casi 400 mil pesos mexicano podría ser arrestado y llevado a la cárcel.

La única manera que pueda evitar que se le arreste o que se le confisquen los bienes es pagando, así lo dio a conocer Daily Mail en su más reciente publicación. Priscilla busca que se haga justicia y que su hijo reciba lo que le corresponde de parte de su padre. Otros medios en Brasil han recabado información en donde se dice que el proceso contra el jugador es serio y ya se está ejecutando por lo que no hay marcha atrás.

Bruno Medrano, abogado de la mujer dijo a Extra que Ronaldinho no tiene otra forma de salir de esa situación si no pago, puede pelear pero la "prensión alimenticia provisional" que tenía ya no aplica y ahora debe pagar de manera completa, "La pensión provisional, no encaja en esta discusión. Si quiere revertir la decisión, tiene que ir al proceso principal que fue que le otorgó esta pensión provisional. Ahora es paga o paga", dijo el abogado.

Leer más: Liga MX: Nicolás Castillo está cerca de ser nuevo jugador del Necaxa

La prisión en la vida de Ronaldinho se ha vuelto una segunda casa, solo hay que recordar que en el 2020 el astro brasileño fue arrestado por la policía de Paraguay luego de haber ingresado al país con un pasaporte falso, eso le costó estar unos meses encerrado pero no la pasó tan mal como hubiera esperado pues tuvo algunos "lujos" durante su estancia.

Ronaldinho por ahora se mantiene en silencio ante las denuncias en su contra | Foto: EFE

Luego de un tiempo logró que las autoridades le liberaran bajo una multa económica y que terminara su arresto domiciliario desde un hotel en Paraguay, mismo que el brasileño aceptó y así fue como volvió a las realidad, justo en medio de una pandemia de Covid-19 que hasta ahora no le ha afectado directamente a él pero que lamentablemente si a su madre quien murió hace unos meses por complicaciones del virus.

Ronaldinho por ahora no se ha pronunciado al respecto y es posible que pueda aceptar pagar para evitar tener más problemas. De momento se mantiene tranquilo y disfrutando de los placeres que pudo lograr con los años en el futbol en lo más alto de su carrera.