Rostov con casos de Covid-19 pidió aplazar su duelo ante Sochi y este no quiso y lo golea 10-1

Rusia.- En el marco de la jornada 23 de la Liga de Rusia, se vivió un regreso algo tensó entre las escuadras del Rostov y de Sochi, ya que además de una severa goleada critican a un equipo de antipático con la situación del Covid-19.

Hace unos días el conjunto del Rostov presentó 6 casos positivos de Covid-19, por lo que decidió poner a toda la plantilla en cuarentena de 15 días que esta necesita, pero pero también solicitó al equipo de Sochi, su rival aplazar su partido ya que toda su plantilla estaba aislada. Pero ellos no quisieron reprogramar el partido haciendo que el rival tuviera que presentar un equipo Sub-17.

⚽️El partido del escándalo en Rusia����



El Rostov jugó con juveniles porque por 6 casos de #Covid19 el plantel principal está en cuarentena. Sochi no quiso postergar y ganó 10-1



El arquero que recibió la decena de goles fue elegido como jugador del partido. Un premio simbólico. pic.twitter.com/jt4OR4edHC — Jorge Vera (@ChipiVera89) June 19, 2020

Como era evidente la inexperiencia de jóvenes de a lo mucho 17 años fue la causa de que el rival les marcara 10 goles. El merito se lo llevan ya que iniciaron ganado y su portero atajó un penal que le alcanzó para ser el mejor jugador del partido.

El final el equipo goleado, Rostov se mantuvo en la cuarta posición con 38 puntos, por su lado Sochi llegó a los 27 puntos en el lugar número 9, aunque solo está a 5 puntos de la zona de descenso.

Las reacciones no se hicieron esperas y mientras unos argumentan que lo que pasó fue algo totalmente fuera del fair play otros dicen que fue justo, ya que el equipo rival no tenia la culpa de lo que había pasado. La siguiente jornada para ambos equipos será: Ajmat vs Sochi el próximo viernes 26 de junio y Rostov vs Arsenal Rula el día sábado.

