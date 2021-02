Rubí Soto explota contra el Gobierno de Sinaloa por aceptar que la Serie del Caribe sea con público

España.- La futbolista profesional mochitense Rubí Soto explotó contra el Gobierno de Sinaloa por la celebración de la Serie del Caribe Mazatlán 2021 con público en las gradas.

La delantera del Villarreal de España se manifestó en las redes sociales en respuesta a publicaciones en las que se muestran fotografías del estadio Teodoro Mariscal con una buena cantidad de aficionados.

“Y después de esta mentada serie del caribe el gobierno y la gente andarán llorando que no hay lugar para las personas contagiadas , no hay oxígeno , no los quieren atender.

La verdad si yo fuera doctora o algo así pediría al gobierno cerrar todos estos sitios a ver cómo le van a hacer .. como me da coraje e impotencia que el gobierno de Sinaloa sea una %&#$!”, expresó en su página de Facebook la destacada deportista.

Soto Cruz emigró en el 2020 al futbol español tras un exitoso paso con las Chivas Rayadas del Guadalajara en la Liga MX Femenil.

Con el rebaño, la delantera participó del 2018 al 2020, anotando un total de 20 goles, con lo que se convirtió hasta ese momento en la goleadora histórica del club. Rubí fue la primera jugadora formada en la Liga MX Femenil en emigrar al balompié del viejo continente.

