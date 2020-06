Rubi Soto y su emotiva despedida a la afición Chiva antes de partir a Europa

Jalisco.- Este día las escuadras de Chivas Femenil y Villarreal Femenino anunciaron el acuerdo por la delantera mexicana, Rubí Soto, quién a partir de la siguiente temporada se vestirá de amarillo para jugar en la Liga Española Femenil.

En sus redes sociales, la nacido en Ahome, Sinaloa, compartió una larga carta donde expresaba los sentimientos mas profundos de ser por este nueva aventura que está a punto de iniciar. Rubí empezó agradeciendo todos los cuidados y apoyo que Chivas le dio durante su estancia con las 'rojiblancas'.

Primero quiero dar las gracias a Chivas, el equipo de mi corazón, el cual me ha entregado la oportunidad de crecer y formarme como jugadora, y como personas, y además me ha cumplido el sueño de poder jugar en España. Gracias a la directiva y el cuerpo técnico del club, en especial a Amaury Vergara, Nelly Simón y José “Chito” Villaceballos, así como toda persona que me hizo disfrutar de entrenamientos y partidos”, escribió.

La delantera continuó con los agradecimientos para gente administrativa del 'Rebaño', así como para sus compañeras de equipo, a quiénes dice le enseñaron a ser fuerte en los momentos más criticos de la vida, tanto deportiva como familiar. Recordemos que Soto perdió a su madre apenas hace unas semanas.

Como despedirme, sin antes agradecerle a todas mis compañeras que han sido un pilar fundamental en cada momento malo y cuando me han faltado las fuerzas ellas me las han devuelto. Las extrañaré y me las llevaré en rincón especial de mi corazón. Agradecerle desde luego a mi familia, a mi madre que me ve desde el cielo y me acompañará en esta nueva aventura”, detalló.