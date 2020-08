Rudi Garcia quiere que el Lyon sea una "piedra" en el zapato del Bayern

Lisboa.- El entrenador del Lyon, Rudi Garcia, espera que su equipo sea una "pequeña piedra" que incomode al Bayern de Múnich el miércoles en semifinales de la Liga de Campeones, donde el equipo galo se presenta en su opinión como "outsider" ante el favorito alemán.

"Somos capaces de hacer todo con este equipo. No somos una gran montaña para superar, pero a veces basta una pequeña piedra en el zapato para que no se pueda subir. Esperamos ser esa pequeña piedra mañana (miércoles)", comentó Garcia en la conferencia de prensa de la víspera del partido en Lisboa.

"El Bayern tiene estadísticas increíbles. Pero no hay que quedarse ahí. Somos el outsider. Tenemos menos opciones que ellos de pasar, pero tenemos opciones", señaló.

Rudi Garcia admitió que para el Lyon estar en semifinales de la Champions es ya "bastante enorme".

"Pero no hemos ganado nada. Tenemos que conservar toda nuestra determinación y mantenernos atentos para el próximo partido", afirmó.

El arquero del Lyon Anthony Lopes juega esta 'Final 8' de la Champions en Portugal, el país por el que es internacional.

"No me añade adrenalina eso, ya tengo suficiente. Jugar una semifinal de la Liga de Campeones no es algo que logre todo el mundo. Vamos intentar poner en problemas a este equipo (el Bayern) y llegar todavía más arriba", deseó.

