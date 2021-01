Ryan García aún no está listo para Gervonta Davis, afirma Mikey García

El boxeador mexicano-estadounidense Mikey García afirmó que su compatriota Ryan García mostró un gran valor y talento al noquear a Luke Campbell, pero considera que aún no llega al nivel para poder vencer a Gervonta Davis, actual campeón mundial de peso ligero de la AMB y monarca superpluma del mismo organismo.

“No pienso que esté listo para Tank (Davis)”, aseguró el ex campeón mundial en cuatro divisiones diferentes, durante una entrevista con Fight Hype. “Es difícil decir que no está listo para Tank”, dijo Mikey.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo explica sus razones en el sentido que Ryan García, en este momento, no tendría muchas posibilidades de ganarle a Gervonta Davis, quien el pasadop 31 de octubre, en San Antonio, Texas, noqueó de manera impresionante el mexicano Leo Santa Cruz.

“Dije que no está listo”, señaló. “Es difícil decirlo, pero ¿va a mejorar tanto en una o dos peleas y de repente estará ya listo? No puedes decir eso. No pienso que esté listo ahora. Y no pienso que derrote a Tank. Pienso que Devin Haney es una pelea más pareja (para Ryan García) que una con Tank”, refirió.

Para Mikey García, Gervonta Davis es un peleador que actualmete está por encima, tanto de Ryan García como de Devin Haney, quien es el campeón mundial de peso ligero del CMB. Ryan, con su victoria ante Campbell, se adjudicó el título interino del ligero del CMB.

“Pienso que Devin Haney es una buena pelea para ambos, pero Tank está en un nivel arriba”, externó Mikey. “Y no pienso que ninguno de los dos vaya a derrotar a Tank. ¿Están listos para él? Tal vez en una pelea o dos. ¿Esa espera haría una gran diferencia? No lo sé. Podrían intentar obtener esa pelea, pero no pienso que puedan vencer a Tank”, mencionó el ex campeón mundial.

Ryan García y Gervonta Davis han estado intercambiando retos desde que terminó la pelea contra Luke Campbell. Recientemente, el ex campeón mundial Mike Tyson logró conectarlos en su podcast, y ambos terminaron aceptando el reto de medirse en su próximo combate.

SU OPINIÓN DE LA PELEA RYAN GARCIA-LUKE CAMPBELL

El pasado 2 de enero en Dallas, Texas, Ryan García venció en siete asaltos al británico Luke Campbell con un gancho al hígado. Al respecto Mikey García dio sus impresiones del desempeño de Ryan.

“Lo hizo muy bien”, reconoció Mikey. “Te dije que lo iba a parar. De hecho, me impresionó e hizo más de lo que yo esperaba. Hizo que su victoria luciera aún más, porque fue derribado. Si no lo hubieran tirado, no hubiera sido tan impresionante. Pero como fue derribado, se levantó y fue a lastimar a su rival”, señaló el experimentado peleador.

Consideró que el hecho de haber sido derribado en el segundo round, le da un valor agregado al triunfo de Ryan García.

“Eso hace las victorias más grandes. Fue una buena victoria. No fue tímido y no tuvo miedo como previamente se había visto en algunas peleas. No fue temeroso de intercambiar", refirió.

Agregó que: "En algunas de sus peleas previas, (Ryan García) se había visto algo tímido para entrar al intercambio. Pero esta vez, aunque lo conectaron un par de veces, siguió presionando. Siguió yendo al frente, y soltó las manos. Se vio muy bien”.