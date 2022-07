Ryan García respondió al 'Canelo' Álvarez y despreció el primer campeonato del mexicano

Los ánimos continúan encendidos entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Ryan García, y en un round más en la pelea de declaraciones, el estadounidense soltó un duro golpe contra el tapatío. 'King Ry' menospreció el primer campeonato que logró el mexicano, al considerar que no peleó contra nadie por él.

Luego que el 'Canelo' señaló que Ryan García no ha logrado nada a sus 23 años, el estadounidense señaló que él ha tenido una carrera distinta y con rivales diferentes a los que enfrentó el mexicano. "'A los 20 años era campeón mundial', lo que puede haber sido cierto, pero el viaje de todos es diferente".

"Luchó por un título vacante con Matthew Hatton. Esa es la verdad. Tengo mucha gente buena en mi división. No puedo elegir un Matthew Hatton y convertirme en campeón", aseguró 'King Ry' y enfatizó que hay muy buenos peleadores a los que se puede enfrentar.

"Tengo que luchar contra grandes luchadores. Es lo que es. No me importa que peleó contra Matthew Hatton, solo digo que cuando tenga mi primera oportunidad, lo más probable es que sea contra Gervonta Davis", aseguró el peleador californiano.

La disputa se originó a raíz de que García vio viable un triunfo de Gennady Golovkin contra 'Canelo'. El mexicano no lo tomó bien y fue entonces que aseguró que su excompañerp no ha logrado nada en su carrera. En ese sentido, 'King Ry' aclaró que él no vio al kasajo como mejor.

El californiano de 23 años puntualizó que él no prefirió a GGG sobre 'Canelo', sino que dio su opinión sobre el combate, ya que cree que el tapatío "no está en un buen lugar" y por ello considera que puede sufrir una derrota ante Golovkin.