Ryan García tendrá una prueba de fuego ante Luke Campbell, este sábado

El peleador californiano de origen mexicano, Ryan García (20-0, 17 nocáuts) se encuentra listo para una prueba de fuego este sábado 2 de enero ante el ex retador mundial, Luke Campbell (20-3, 16 nocáuts), de Inglaterra, por el campeonato interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Ellos protagonizarán el combate estelar que tendrá como escenario el “American Airlines Center” de Dallas, Texas. La contienda, que es presentada por Golden Boy Promotions, de Óscar de la Hoya será transmitida por la plataforma de streaming DAZN.

Ryan García es un contendiente de 22 años de edad, quien se ha convertido rápidamente en uno de los jóvenes atletas más populares del boxeo. Desde su incorporación al establo de Golden Boy en 2016, García ha mostrado que merece una oportunidad titular al derrotar a peleadores como “Ruthless” Romero Duno, Francisco Fonseca, Carlos “The Solution” Morales y Jason “La Maravilla” Vélez.

A partir de que que unió fuerzas con el reconocido entrenador Eddy Reynoso, el nativo de Victorville, California se ha visto mejor que nunca, con notables avances en sus habilidades técnicas y logrando victorias por nocaut en sus últimas cinco peleas.

Ryan sabe que será la prueba más dura de su carrera, por la calidad de Campbell, un hombre con el que puede demostrar definitivamente que es material de campeonato.

“Para esta pelea mi forma de pensar no ha cambiado, y no he dejado de entrenar”, dijo Ryan García. “Estoy emocionado de tener esta nueva fecha para finamente poder brindar este combate a los aficionados. Estoy aquí, y estoy listo para iniciar el año con una victoria. ¡Vamos Adelante!”, expresó el peleador que tiene 7.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Por su parte Luke Campbell, un campeón ligero Plata del CMB quien conquistó una medalla de oro frente a sus compatriotas ingleses en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, es un boxeador de élite.

Además de sus triunfos contra Darleys Pérez y el ex campeón mundial Argenis Méndez, el púgil zurdo de 33 años ha estado en contiendas muy competitivas contra el ex campeón unificado de 135 libras Jorge “El Niño de Oro” Linares y el actual campeón unificado de peso ligero Vasiliy Lomachenko.

Con su experiencia recorrida en los rings y su habilidad, Campbell confía en que puede terminar con el invicto de Ryan García.

“Nueva fecha, nuevo año, mismo resultado,” expresó Luke Campbell. “Jamás me he sentido mejor. ¡Qué manera de iniciar el 2021 que con una clínica victoria de Luke Campbell!”, mencionó el británico, quien ha ganado 20 de sus 23 combates disputados en el boxeo rentado.