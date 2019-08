Ryan Russell, ex jugador de los Cowboys se declara bisexual (video)

El ex jugador de los Cowboys, Ryan Russell, reveló que es bisexual y presentó a su novio.

Fue en una entrevista para ESPN donde el ex jugador Russell, reveló ser bisexual y lamentó no haber abrirse tiempo atrás con sus fans antes sobre su bisexualidad.

Russell publicó una fotografía en su Instragram donde aparece con su guapo novio, un joven de nombre Corey Obrien.

Además también lo presentó a su pareja en un video, ambos se demuestran amor besándose.

"No he mentido a mis compañeros, ni a mis coaches ni a nadie. Simplemete que no he contado toda mi verdad abiertamente y hoy estoy dispuesto a hacerlo. Quiero que la próxima parte de mi carrera sea con mucha confianza y honestidad. En una temporada pasas más tiempo con tu equipo que con tu familia", dijo el ex jugador de los Cowboys, en una entrevista para ESPN.