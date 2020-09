Ryan Shazier de los Steelers anuncia su retiro de la NFL

Estados Unidos.- Ryan Shazier, uno de los mejores linebackers de los últimos años con los Pittsburgh Steelers, anunció oficialmente su retiro de la NFL por medio de un video en redes sociales donde dio a conocer su decisión.

Ryan Shazier de 28 años había sufrido hace casi tres años una impactante lesión en la columna vertebral que casi lo dejó parapléjico y se encontraba en la lista de reserva de Pittsburgh. Su carrera cierra con 46 juegos disputados y dos veces seleccionado al Pro Bowl.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“He entregado mi vida al juego. Amo todo sobre él. El fútbol me dio todo lo que siempre quise y más. Me enseñó sobre el trabajo duro, la dedicación, el trabajo en equipo. Y estoy aquí para hacerle saber al mundo que hoy me retiro oficialmente del juego que tanto amo”; mencionó en su video.

Me llevó a la universidad ya la NFL. Me hizo ganar dinero y me dio una vida con la que la mayoría de la gente solo podía soñar. Estoy aquí hoy para asegurarme de que el mundo ame lo mucho que amo el futbol”.

Shazier continuó mostrando su eterno agradecimiento a los Steelers, sus fanáticos y todos los que lo apoyaron en el camino.

Ryan Shazier dándole un regalo a una aficionada de los Steelers/@RyanShazier

En el 4 de diciembre del 2017 en un Monday Night Football cuando Ryan Shazier sufrió la lamentable lesión. En una jugada ante los Cincinnati Bengals, chocó de cabeza con Josh Malone y de inmediato colapsó, quedándose tendido en el terreno de juego.

Días después fue sometido a una cirugía de estabilización espinal. El movimiento en las piernas lo recuperó dos meses después, hasta febrero.

Desde entonces, Ryan Shazier fue puesto en la lista de reserva / retirados durante la temporada 2018, la 2019 y finalmente en la 2020, que significó también el final de su carrera.

Después de seis años en la NFL y dos llamados al Pro Bowl, el linebacker Ryan Shazier le dice adiós a los emparrillados. ����⁰⁰#NFLMX #HereWeGo pic.twitter.com/Fg95ANcCLu — NFL México (@nflmx) September 9, 2020

Los Pittsburgh Steelers seleccionaron a Ryan Shazier en la primera ronda del Draft 2014. Fue el tercer linebacker seleccionado, tras Khalil Mack y Anthony Barr. En su primera temporada jugó nueve partidos, de los cuales arrancó cinco.

A partir de la temporada 2015, Ryan Shazier se hizo de la titularidad con los Steelers, sumando una intercepción ese año y tres en los siguientes. Antes de la fatal lesión, había conseguido su mejor registro de tacleadas con 89.

Te puede interesar:

Cristiano Ronaldo confiesa extrañar a los aficionados rivales por darle motivación a ser mejor

Le llueven críticas a Cuauhtémoc Blanco tras equivocarse en matemáticas

Saúl ‘Canelo’ Álvarez demanda a Óscar de la hoya y DAZN