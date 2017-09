Ryen Russillo regresa a ESPN Radio, pide disculpas

Ryen Russillo, anfitrión de The Russillo Show en ESPN, volvió a su programa hoy por primera vez desde que fue arrestado el 23 de agosto en Wyoming después de que supuestamente entró en el apartamento de otra persona en las primeras horas , se negó a salir y terminó con sin pantalones.

Russillo se dirigió a lo ocurrido, asumió toda la responsabilidad por ello y reconoció que ESPN lo suspendía y ofreció una disculpa completa y sincera.

Todo depende de mí. No hay nadie más. Podría pasar por una línea de tiempo los eventos que si esto sucede, esto sucede, tal vez todo esto no suceda, pero entonces va a sonar como que estoy haciendo excusas y que no lo entiendo. Y confía en mí, lo entiendo.

“Entiendo que este es un gran error, porque soy una figura pública, y tengo mi nombre en un programa, y trabajo en un lugar como ESPN, y un lugar que estoy orgulloso de venir a trabajar cada uno día. Y no estoy diciendo esto porque mis jefes están escuchando, pero me merecía la suspensión”.

El conductor dijo estar avergonzado por la situación, “Me avergüenza ante ustedes, me avergüenzo a mí mismo, y me siento tan mal por la gente de aquí, hay gente aquí que me ama, y hay gente que puede estar diciendo ‘Tal vez, no estoy seguro acerca de ese tipo. No estoy seguro de que lo entienda’".

“Y creo que todas las personas que han estado discutiendo por mí, y me siento como el perdedor, y finalmente crear mi nombre, y todas estas cosas que han sucedido los últimos 12 años aquí, No quiero que esas personas en la habitación que han estado luchando por mí renuncia a mí o para sentir como, usted sabe, porque los he decepcionado. Así que lo siento”.

I was so hyped to be on SportsCenter this morning. I felt like Chuck Liddell coming out of the tunnel to fight. This was harder but I wanted to share some behind the scenes of my humbleness and waking up everyday even if I'm not that into my third SC hit. #famousbuthumble #richbutpoor #notpoorthough Una publicación compartida de R Russillo (@ryenrussillo) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 8:00 PST

Russillo también dijo estar apenado con su familia y además agradeció las muestras de apoyo de sus allegados y amigos, “Lo siento por mi familia que se le haya preguntado sobre esto sin parar. Y lo siento a mis amigos. A pesar de que hago un montón de bromas sobre no tener amigos, he escuchado de muchos de ustedes después del hecho. Eso significó un gran apoyo y eso me ayudó, porque estaba super deprimido, especialmente esa primera semana”.

Además se dio tiempo para referirse un poco a los radioescuchas que lo sintonizan.

My mock is a little different. Una publicación compartida de R Russillo (@ryenrussillo) el 17 de May de 2016 a la(s) 9:36 PDT

Cuando usted está sentado allí, pensando en sus acciones y cometiendo este tipo de error, y usted está en un coche por sí mismo conduciendo a través de Idaho Falls y luego en Montana en una tormenta, y usted es como, No puedo creer Hice esto. No puedo creer que esto haya sucedido. “Y estoy triste, y entonces estoy enojado, y estoy golpeando el volante, y luego recibes una llamada telefónica y te sientes un poco mejor. Y así, como dije, bromeo por no tener amigos. Obviamente, tengo mucho. Tal vez debería elegir uno de esos la próxima vez que vaya de vacaciones”.

Inside each TV is a dream. Inside each dream is a place. Inside each place is another TV. And inside that TV is a dream. #inception #gymlife #kobe Una publicación compartida de R Russillo (@ryenrussillo) el 15 de Abr de 2016 a la(s) 4:09 PDT

La otra parte de esto es entender y recordarme que soy una figura pública, y que las reglas son diferentes. Y si quieres estos trabajos, y quieres que tu nombre resuene, y quieres todas las cosas buenas con él, tienes que entender que vas a pagar un precio diferente cuando estropees. Y definitivamente he pagado ese precio.

Con información de Espn Noticias