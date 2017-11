"Sabemos que el compromiso no es fácil"

Buena conducción.

El veracruzano Pedro Meré tiene poco tiempo en su nueva faceta como mánager pero las cosas han salido bien, el ex intermediarista se ha convertido en uno de los estrategas más exitosos y eso se refleja en su trabajo de tiempo completo con compromisos laborales en ámbas ligas profesionales en México.

Los campeonatos en Liga Mexicana de Verano con el Águila de Veracruz en 2012, y el título conseguido el pasado mes de octubre con Toros de Tijuana, además de tres campeonatos en la Liga Invernal Veracruzana son los logros que presenta el ex jugador de Cañeros de Los Mochis en su primera participación como estratega en la Liga Mexicana del Pacifico.

Meré está al frente de los actuales campeones Águilas de Mexicali en reemplazo a uno de sus más grandes amigos en el beisbol como lo es Roberto "Chapo" Vizcarra.

"Es un reto difícil pero muy bonito el estar dirigiendo a los Águilas de Mexicali, porque es un equipo protagonista, un equipo campeón al cual todo mundo quiere dirigir, por ese lado estoy contento de estar aquí", dijo el veracruzano en plática con EL DEBATE.

¿Cuál es tu opinión acerca de reemplazar al mánager que le dio el título a los Águilas, a un dirigente de mucho éxito como lo es Roberto Vizcarra?

Es algo difícil, no es fácil ponerse los zapatos de un mánager que ha tenido tanto éxito como Roberto, pero bueno, llegamos con la misma intención de llevar lejos al equipo, yo tenía muchas ganas de dirigir en Liga Mexicana del Pacifico, no se me había dado y ahora afortunadamente estamos aquí y hay que trabajar fuerte para que Mexicali tenga una buena temporada. Este beisbol es muy fuerte y así hay que jugarlo,afortunadamente yo jugué muchos años aquí incluso fuí campeón con Cañeros de Los Mochis y Venados de Mazatlán, por lo que creo conocerlo bastante.

¿Cómo calificas lo que hiciste como pelotero activo en esta liga y como lo comparas ahora en tu faceta como mánager?.

Son dos etapas diferentes, jugue con varios equipos y nos fue bien en algunos y en otros no tan bien pero siempre pusimo nuestro ciento por ciento. Yo disfruté mucho mi etapa como jugador como lo estoy disfrutando ahora de dirigente. Como pelotero tuve esos dos campeonatos que te digo y creo que es lo más bonito que me pasó.

¿Qué hay que hacer para que Águilas de Mexicali sea de nuevo campeón?

Primeramente sabemos que el objetivo está ahí. Todos los equipos tenemos esa meta y claro que no es nada fácil, tenemos que ir paso a paso pero primeramente estar en play-offs, eso es la primera intención y después ir paso a paso y juego a juego, no hay que apresurar nada, aunque tambén es importante que todos tengamos la misma sintonía para poder lograrlo.



¿Qué opinas de tener ya el gran honor de dirigir todo el año en el beisbol profesional de México?

Gracias a Dios se ha dado y son cosas que con el tiempo se dan. He tenido la fortuna de contar con excelentes planteles y peloteros cien por ciento profesionales entregados a su trabajo y directivas que te han dado la confianza y eso ha sido fundamental en todas las cosas buenas que hemos logrado afortunadamente, la confianza y el tener gente capacitada a tu alrededor te van a ayudar muchísimo.