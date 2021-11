Sabrina Andreina embellece las redes con llamativo traje de baño

México.- Inició el fin de semana y que mejor que con un regalo y para eso se pinta sola Sabrina Andreina quien con su belleza no duda en ponerle un poco de sabor a estos días de relajación y de los que tanto disfruta ella. Para ello la venezolana modeló un coqueto bañador del que sería su color favorito.

"Hola bebés, me regalas un like" fueron las palabras de Sabrina Andreina para llamar la atención del usuario aunque la fotografía fue más que suficiente para lograrlo. La sudamericana dueña de una figura de ensueño no tuvo repara para usar el traje de baño en color café aunque tambien es muy parecido al color ámbar.

Sabrina Andreina es de tez clara que hace que el uso de esos colores le favorezcan para resaltar mucho más sus atributos. Curiosamente ese color es usado tambien en otras prendas como vestidos y conjuntos deportivos o con alguna combinación y siempre logran ese efecto en ella, por lo que es uno de sus tonalidades preferidas.

Leer más: Issa Vegas roba las miradas en Las Vegas con lindo vestido de colores que resalta su belleza

Por si fuera poco su actividad en redes como influencer han ido a la alza, la venezolana ha encontrado como llegar a sus seguidores algo que por algún tiempo fue complicado pero que ahora con la fórmula correcta solo ha hecho que sus números mejoren. Solo como ejemplo las pasadas fiestas de Halloween en donde los deleitó con un disfraz de Gatúbela, algo nuevo sorprendió y gustó.

Sabrina Andreina modelando su coqueto traje de baño | Foto: Instagram Sabrina Andreina

Sabrina Andreina hace poco dio a conocer algo relevante sobre su futuro y es que se ve haciendo una larga vida en México y todo luego de que le preguntaran si tenían algún sueño por cumplir a lo que ella aseguró que ser la dueña de un negocio, aún no sabe de qué pero aseguró que esa es una meta en su vida, por lo que en algún momento pensará echar más raíces en México quien la ha protegido desde que decidió salir de Venezuela.

Leer más: Ale Bellon visita Playa del Carmen y las fotos disfrutando del clima no podían faltar

Cabe destacar que Sabrina Andreina no solo es una cara bonita y es que tiene estudios inconclusos en enfermería pero tiene las bases para algún día recuperarlos, pero sabe de la importancia que tiene la preparación. Por ahora ha encontrado un gran proyecto que son las redes sociales y espera sacarle el mayor provecho que sea posible.