Sabrina Andreina les envía un "besito" a todos sus fieles seguidores

México.- Sabrina Andreina se ha convertido en una de las influencers más activas y con gran crecimiento en los últimos meses, si bien ya tenía tiempo subiendo su contenido fue hace poco cuando hizo el boom y para bien pues ya es líder y una de las más atractivas en Instagram y sus fans lo saben, no por nada la apoyan y la alientan a seguir por ese mismo camino y por la gran cantidad de personas que ya comparten sus fotos.

La nueva sensación de Sabrina Andreina la logró apenas hace unas horas cuando compartió una foto de lo más cómoda, posando en su cama de manera algo llamativa. Sabrina Andreina utilizó un conjunto rosa de short y top, que a simple vista parece ser una pijama pero que al final de cuentas luce espectacular. "Esta muñequita te envía un besito", fueron las palabras que la venezolana escribió para tan coqueto mensaje.

No tardaron mucho los comentarios en donde destacaron primeramente la figura de Sabrina Andreina y tambien quienes sacaron su lado poeta y le dedicaron algunas palabras más que románticas, "Hola yo tambien te mando un millón de besos", "Bellísima", "De que juguetería te escapaste, muñeca", fueron algunos de los mensajes que la modelo recibió para tan linda postal.

Sabrina Andreina enamora a sus fans con tan bella foto | Foto: Instagram Sabrina Andreina

Sabrina Andreina es dueña de una figura de ensueño no por nada tambien domina otras plataformas privadas. Pero el mismo tiempo tiene un gran gusto por vestir bien pero en algunos casos si llega a sobrepasar los limites en redes sociales casi rozando con la censura por tan atrevidos atuendos, pero al momento no ha tenido problema con ello, de igual manera no es muy seguido que llegue a ese nivel de de atrevimiento.

La venezolana de sangre activa le encanta estar siempre en los mejores lugares como las fiestas o salir de paseo pero desde hace un tiempo los únicos lugares en donde se le ha visto es en su departamento algo que ha podido llegar ser algo aburrido para ella considerando su esencia de alegre y de divertida. De los lugares favoritos son la playa en donde usa sus mejores atuendos basados en trajes de baño.