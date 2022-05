Sabrina Andreina y el vestido que está causando sensación entre sus fans

México.- Como ya es una costumbre para Sabrina Andreina se ha hecho de miles de likes gracias a un par de fotos que no tienen desperdicio alguno pues además de modelar un coqueto vestido tambien sus seguidores tanto hombres como mujeres han podido darse un "taquito de ojo" con las curvas de la sudamericana que el vestido le hace.

A través de su cuenta de Instagram Sabrina Andreina compartió un par de fotos en donde se miraba que ya esperaba el fin de semana por ello su descripción en donde colocó, "¿1 o 2? Rico fin de semana" y luego de ver las fotos que colocó en sus redes muy seguramente muchos de us fans tuvieron el mejor de los fines de semana en mucho tiempo.

El atuendo de Sabrina Andreina constó de una sola pieza, se trató de un vestido bastante entallado sacando a relucir mucho las curvas en las diferentes partes de la figura de la modelo. La zona que más generó la atracción de las miradas fue la delantera pues un pronunciado escote se apoderó de todo en la foto, aunque tambien desde otro ángulo tuvo una gran aceptación.

Como era se esperarse sus fans no dudaron en sacar sus mejores frases esperando tener una respuesta de la influencer, aunque de momento eso ha sido algo imposible pero no los detiene para intentarlo más adelante. "Las 2 amor, eres muy hermosa", "Me quedo con las dos", "Maravillosa silueta" y muchos mensajes más ha recibido Sabrina Andreina en su publicación ya más de 18 mil likes se ha ganado con ello.

Así de bella lució Sabrina Andreina en su publicación | Foto: Instagram Sabrina Andreina

Ahora los fans estarán pendientes de lo que publicará el fin de semana pues siempre le tiene alguna sorpresa a su más fiel grupo de fans. Sabrina Andreina muy seguramente les tendrá algo novedoso a partir del día lunes para animarlos en la semana.