¡Sacó los prohibidos! Norma Palafox pone el sabor en TikTok con llamativo baile

México.- Norma Palafox no ha perdido la esencia para ser el centro de atención en las redes sociales y su cuenta de TikTok lo comprueba y es que la sonorense se llevó los aplausos luego de que compartiera uno de sus clásicos videos dando sus mejores pasos de baile con los que siempre cautiva a sus seguidores y con los que sigue sumando cada que sube algo similar. Ya para la jugadora se ha vuelto una marca registrada y con la que se ha sido identificada desde que inició su camino en el futbol.

No es un secreto que ahora que Norma Palafox está en plena temporada de la Liga MX Femenil su actividad en las redes no están seguida, pero cuando sube algo es para ser la tendencia por un gran tiempo. Así lo hizo luego de publicar un video de apenas unos segundos en TikTok en donde completó una de las coreografías que se utilizan en la red sociales y demostrar que aún tiene el ritmo y el poder de cautivar a sus seguidores con el movimiento de sus cadera fuera de las canchas.

En el clip Norma Palafox utilizó una sudadera en color azul y un short que dejó claro que una de las partes mejores trabajadas son sus piernas pues al ser futbolista es lo que mejor cuida, el outfit lo completó con una gorra en color morada, un estilo relajado pero aún así hizo que la jugadora tuviera la atención total de todas las personas en las que le apareció en su plataforma. El video dejó claro que la mexicana maneja a la perfección el baile y el atractivo con el que lo hace generando un recuerdo especial.

Norma Palafox siempre ha sabido como ser el centro de atención en las redes | Foto: Instagram Norma Palafox

Al día de hoy la publicación ha sido tan aclamada que más de 298 mil veces ha sido reproducido, con más de 41 mil likes y comentarios en los que le dicen lo bella y lo mucho que adoran sus videos de baile. TikTok se ha vuelto la plataforma especial de Norma Palafox para subir esos videos y se ha dado que los quieren por lo que sigue siempre actualizando su perfil. Al momento ya ahí cuenta con más de 1.8 millones de seguidores, casi los 2.2 millones que tiene en su Instagram, otra de las cuenta importantes que maneja.

Norma Palafox inició en el mundo de las redes desde hace ya algún tiempo pero el boom fue cuando llegó el futbol profesional, ahí se le conoció mucho más y fue el momento exacto en el que dio el salto a la popularidad, se convirtió de manera casi inmediata en una estrella con un crecimiento brutal, sus bailes y fotos de su vida fuera de las canchas cautivaron a sus seguidores lo que ahora la tienen como una de las jugadoras profesionales con más seguidores en México.

Palafox, de momento no ha estado pasándola muy bien en el campo de juego, desde su regreso a México con Pachuca Femenil se le ha complicado y no ha podido recuperar su nivel lo que le ha dado pocos minutos en la cancha y con ello menos minutos. Aunque todo eso no le impide seguir deleitando a sus fans con lo mejor de su día a día.