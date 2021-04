Mujer que solicitó apoyo a Saúl Álvarez: "Es una emoción tan grande que no se como expresar"

Culiacán, Sinaloa.- Sahiye Cruz Villegas, una campeona de la vida, se encuentra en un momento complicado en su vida al estar luchando contra un problema desde hace 3 años, una insuficiencia renal crónica, la cual se encuentra con el objetivo de superar y tener una mejor vida.

Por lo que acudió a realizar un video donde se encuentra personificando al pugilista tapatío, Saúl "Canelo" Álvarez, para solicitarle su apoyo, ya que requiere de una cierta cantidad para recibir un trasplante de riñón, concretamente Sahiye necesita 500 mil pesos para llevarla acabo.

De modo que ella reconoció de la humildad que caracteriza al boxeador en su actuar de los llamados de diversas personas que han pasado por momentos difíciles como la que atraviesa Sahiye, por lo que en entrevista con Debate aseguró que sintió emoción al ver su respuesta, pues tiene la segunda oportunidad que ella ha estado esperando.

"Es una emoción tan grande que no se como expresarla, yo le había solicitado ayuda a Guillermo del Toro, él me ayudo para un mes de hemodiálisis, contribuyendo con 20 mil pesos. Asimismo, pensé en "Canelo", donde al principio lo vi complicado, pues no respondia mi llamado y tenía que pensar en un Plan B, pero al instante de ver su respuesta fue cuando dije estoy esta pasando de verdad", expresó en entrevista.

Sahiye comentó que su abuelita era muy fan del pugilista jaliscience, tanto que se gustó por sus palabras para tener la oportunidad de mirar parte de sus peleas, como de las ayudas que ha brindado a la gente, donde ella misma aseveró que además de ser un sensacional peleador, es un gran ser humano fuera de los cuadriláteros.

"Observé que apoyó a mucha gente y supé que es una persona muy bondadosa. Por un lado es muy famoso pero por otro demuestra la persona que es en la vida. Mi abuelita admiró mucho a Saúl Álvarez, para mí es un gran boxeador pero lo más importante es que es un gran ser humano, tengo la oportunidad de que me lo pueda demostrar y a todas las personas que estuvieron compartiendo con él", comentó Sahiye.

Por lo pronto, Sahiye no ha tenido contacto con el propio Saúl Álvarez pero si con su representante a quien el "Canelo" solicitó que le llamara a Sahiye para reconocer las formas pertinentes para recibir su colaboración, lo cual mantiene tranquila y muy contenta a Sahiye Cruz.

"Por el momento estoy tranquila y agradecida. Estoy procesando algo que es real, pero por lo pronto debo esperar a la respuesta de Canelo, ya que debo avisar al nefrólogó para que comencemos con la cita al hospital, el cual se realiza con dos días de protocolo y en una semana ya podría comenzar el trasplante", argumentó.

Por otro lado, Sahiye mencionó que su idea de disfrazarse de Saúl "Canelo" Álvarez es por su amor y el gusto de interpretar a gente famoso, entre ellos el productor y guionista anteriormente mencionado Guillermo del Toro, trasmitiendo su sentimiento a través de la personificación.

"Siempre me ha encantado disfrazarme, adoro el cine y la primera vez personifiqué a Guillermo del Toro y ahora a Saúl Álvarez, donde tengo la intención de hacerlo pero el mensaje principal es transmitirles mi sentimiento mediante la personificación. Primero pensé en del Toro y ahora le dije a mi mamá de representar al Canelo, donde mucha gente aportó su granito de area.

"Le solicite ayuda a una estilista que hizo magia con la peluca y la barba, no trate de usar cosas caras sino hacer un video sencillo y sincero. Estoy feliz y primero dios todo va salir a como yo lo imagino". finalizó Sahiye Cruz Villegas en entrevista con El Debate.