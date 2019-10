Salen a la luz imágenes de fiestas de Jérémy Ménez con mujeres y alcohol

El futbolista francés, Jérémy Ménez llegó a México con un gran cartel, como un jugador de grandes cualidades, sin embargo su paso por el América pasó de noche, pues el mediocampista estuvo lesionado la mayor parte del tiempo.

En su paso por México consiguió una Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones, tras dejar a las Águilas se marcho a jugar con el Paris FC, pero se siguen destapando situaciones polémicas alrededor del futbolista en su paso por el futbol mexicano.

La revista mexicana TV Notas, dio a conocer una entrevista con una mujer cercana a Jérémy Ménez, misma que reveló que el exfutbolista azulcrema tenía un mundo de drogas, fiestas y mujeres, mismo que estaba fuera de todo control.

“Le pagaron para que se fuera, y aunque su carta valía más de 21 millones de pesos, aceptó 6 porque sabía que nadie lo iba a contratar”, indica la fuente, quien además establece que recibía 60 millones de pesos al año.

“Jérémy no jugaba a pesar del dineral que le pagaban y eso es robar; se hacía el lesionado. Más que por su talento como futbolista, se hizo famoso por su relación con Mar Milla, la ex esposa de Alex Ibarra, y hasta provocó que se divorciaran, pero después, cuando le perdió el gusto porque ya era una mujer libre, la dejó y buscó a otra. A él le gustan la fiesta, las mujeres y otras cosas, te digo que en México no se dio a conocer por su talento como futbolista, más bien por todo lo que hizo. Todavía antes de irse, y cuando aún pertenecía al América, hizo una última fiesta con sus amigos más cercanos”, indicó la misma revista a través de su página web.

Imagen de la portada de la revista TVNotas/TVNotas

“Sí, pues Miguel Herrera y los demás jugadores del equipo sabían que le encanta la fiesta, la vida loca, por eso no lo querían en el equipo; y es una lástima, porque sí es un buen jugador, siempre decían que se hacía el lesionado para no jugar y seguir cobrando”, finaliza la publicación con la entrevista a una fuente cercana al jugador, pero lo ha hecho mostrando fotos de sus fiestas, mismas que armaba en su vivienda dentro de la Ciudad de México.

Previo a su salida del América, el técnico de Coapa había apuntado en rueda de prensa que Jérémy no tenía disposición en el entrenamiento ni en la terreno de juego, además de sus indisciplinas, algo que Miguel Herrera no soportó y fue el principal motivo para que el francés dejara a las Águilas.

Jérémy Ménez captado durante una de sus fiestas en México/TVNotas