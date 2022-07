Salinas Pliego quiere a David Faitelson en Tv Azteca: "siempre buscamos a los mejores" 

La polémica entre Ricardo Salinas Pliego y el comentarista deportivo, David Faitelson continúa pues, tras dimes y diretes del pasado 2 de julio, ahora el empresario ha ofrecido trabajo al periodista de ESPN pues consideró que en TV Azteca "siempre se busca a los mejores".

Cabe recordar que el día de ayer, Faitelson intentó trolear al empresario quien reaccionó al resultado del encuentro del Puebla vs Mazatlán FC, equipos donde Salinas tiene una participación importante.

"Muy bien equipo!!! y muy mal equipo!!!", escribió el empresario.

Esto habría detonado una fuerte discusión entre los dos personajes, la cual parecía haber terminado luego de que Faitelson se quedó sin argumentos ante dichos del empresario como; "Es bien fácil, cómprese un equipo", "¿usted ha hecho alguna aportación a México?", esto señalando que el periodista vivía de la crítica al deporte.

Sin embargo, ahora el pleito volvió a cobrar vida luego de que un usuario cuestionara la pelea al recordar que hace no mucho Salinas Pliego de ofreció trabajo a Faitelson.

Salinas Pliego quiere a David Faitelson en Tv Azteca

También te puede interesar

"No le estoy tirando, Faitelson, es buen analista deportivo y en Azteca siempre estamos buscando a los mejores (aunque digan que no tenemos partidos que narrar), ¡ustedes no pueden ver a 2 personas con opiniones distintas conversando porque ya creen que es pleito y NO ES!", escribió Salinas Pliego.