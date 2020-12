Salomón Rondón llegaría al Wolves para ser el remplazo de Raúl Jiménez

Inglaterra.- Los reportes desde Inglaterra anuncian que el Wolves estaría interesado en los servicios del venezolano, Salomón Rondón para ser el nuevo delantero del equipo para cubrir el espacio que dejó Raúl Jiménez luego de su lesión en la cabeza que lo tendrá poco más de 3 meses sin jugar.

De acuerdo con el diario "The Sun" el sudamericano es uno de los hombres que entran en la elite del conjunto inglés, su contratación podría darse en este mercado de fichajes si así lo ve factible la directiva. La experiencia en Premier League del venezolano es fundamental para que sea considerado por el Wolves, Roldán jugó con el Newcastle y West Bromwich.

Actualmente el equipo inglés solo tiene como atacantes a Pedro Neto y Fávio Silva quienes no han podido dar el mismo rendimiento en la delantero que cuando estaba un centro delantero fijo como Raúl Jiménez. Rondón por ahora juega en el Dalian Pro en la Super Liga China donde se ha convertido en un delantero rentable a la hora de anotar.

Hasta el momento ese y el nombre de Hulk han sido los que más se han mencionado en las últimas horas. En el caso del brasileño que también juega en la Super Liga China estaría dispuesto en pedir menos dinero con la posibilidad de que se pueda hacer su transferencia al futbol inglés.

Wolves tiene aun 4 partidos antes de terminar el 2020 y espera que para antes de culminar el año ya pueda tener una decisión clara ya que la Premier League como muchas otras ligas en el mundo no paran en fin de año. Desde que Raúl no ha estado en el campo quitando el partido ante el Arsenal que al final ganaron no han podio marcar gol.

Salomón Rondán suena para llegar al Wolves | Foto: Twitter Salomón Rondón

Jiménez ya descansa en casa con su familia, durante la semana pasada se le dio de alta. Fue también la semana en la visitó el entrenamiento de su equipo ya caminando bajo su propio pie y sin ayuda de un tercero. Se ha mostrado agradecido por todas las muestras de cariño que los compañeros y aficionados han demostrado hacia él.

El tiempo de recuperación hasta el momento no se conoce. De acuerdo a los reportes médicos han valorado la posibilidad que sean 3 meses los que tarde en recuperase de la operación, más desconocido el tiempo de su regreso al campo. Y de las cosas que más preocupaban era si dejaría secuelas la lesión, pero de palabras del mismo padre del Lobo Mexicano aseguró que no habrá de que preocuparse.