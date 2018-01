Sampaoli viaja a Europa para verse con seleccionados

Buenos Aires, Argentina.- El entrenador del seleccionado argentino de futbol, Jorge Sampaoli, viajó este martes rumbo a Europa para hablar con distintos jugadores del equipo con vistas al Mundial de Rusia.

El primer destino del DT será Barcelona, España, adonde se encontrará con el astro Lionel Messi y con Javier Mascherano, cuyo futuro está ligado al Hebei Fortune de China.

Sampaoli en un partido con la Selección de Argentina/Jam Media

“Empezamos por Barcelona y después vamos a seguir por Sevilla, por Madrid, por Manchester, por Londres, por todos lados... hoy hay una lista de 45, 60 jugadores y falta mucho para definir” a los 23 del Mundial de Rusia, dijo.

En declaraciones a la prensa en el aeropuerto internacional de Ezeiza, Sampaoli indicó que que mantendrá encuentros con los delanteros Gonzalo Higuaín y Mauro Icardi en Italia, más los defensas Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo en Inglaterra.

“Gonzalo está en la lista de este viaje”, manifestó sobre el goleador de Juventus, al que no ha tenido en cuenta en sus últimas convocatorias.

El director técnico admitió que “es una gira larga y extensa” la que encabezará junto a sus colaboradores (su ayudante de campo y el preparador físico) ya que irá también a entrevistarse con entrenadores.

Entre otros, planea encontarse con el catalán Josep Guardiola y el portugués José Mourinho, sus pares del Manchester City y del Manchester United de Inglaterra, respectivamente.

Sampaoli también volvió a pedir disculpas por el incidente mantenido en su ciudad natal, Casilda, provincia de Santa Fe, adonde discutió con un agente de tránsito durante la madrugada del 24 de diciembre tras la boda de su hija.

“Me equivoqué y ya le pedí disculpas a la gente de mi ciudad. Dije cosas que no sentía, el enojo fue algo que no me pasa. Tengo que aprender de lo que pasó”, expresó.

El ex DT de Chile, de 57 años, le había dicho al trabajador: “¡Boludo, ganás 100 pesos por mes!”, cuando el vehículo donde se desplazaba iba con exceso de ocupantes (siete personas) y se tuvo que bajar.

