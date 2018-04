Este es el sueño que tiene el camerunés Samuel Eto´o

Camerún.- El futbolista camerunés Samuel Eto'o confesó que quiere ser presidente de Camerún y que se ve como sucesor del mandatario Paul Biya en las elecciones que se celebrarán en octubre de este año, según una entrevista en exclusiva publicada por la revista 'Jeune Afrique'.

"Yo no veo por qué no puedo ocupar el puesto de presidente de la República (de Camerún). Sueño con la presidencia como Julio César soñaba con Roma", dijo a la publicación con sede enFrancia, en la que no especificó si le apoyará algún partido ni ninguna estrategia específica.