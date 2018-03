El deporte respalda a Santi Cañizares tras la muerte de su hijo

Valencia, España.- Entidades de futbol y deportivas, así como personalidades reconocidas de diferentes ámbitos, han respaldado al ex-portero internacional Santiago Cañizares a través de mensajes por redes sociales, tras el fallecimiento de su hijo menor como consecuencia de una larga enfermedad.

El Valencia, club al que perteneció durante diez temporadas, ha trasladado un mensaje de ánimo a los pocos minutos de que el ex-guardameta Santiago Cañizares. hiciera oficial la trágica noticia por redes sociales.

Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado", escribió el ex guardameta.