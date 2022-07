Santiago Giménez viaja este miércoles a Países Bajos para cerrar su pase al Feyenoord

México.- Luego de tanta especulación Santiago Giménez se ha despedido de Cruz Azul para emprender el camino para jugar con el Feyenoord de Países Bajos. Será este miércoles por la noche cuando viaje a su nueva casa en donde espera hacer historia. Se espera que a la brevedad de su llegada a Europa realice las pruebas médicas y firme su contrato para sellar la transferencia de un nuevo delantero en el extranjero.

A través de redes sociales ya su agente Mariel Duayhe compartió una foto en donde anuncia que ya todo está listo para emprender el vuelo a su nuevo destino. En la imagen se puede ver a su padre, Christian "Chaco" Giménez quien este día visitó la CDMX para estar en el banquillo con Mazatlán FC enfrentando a Pumas. De acuerdo con los reportes el jugador y su agente estarán saliendo de México este día por la tarde noche para llegar este sábado a Países Bajos.

Santiago Giménez antes de irse habló para ESPN explicando su gran sentir por los colores de Cruz Azul asegurando que se lo llevará en el corazón, "Me voy con una gran imagen del club, me había tocado ser aficionado desde que llegué. La afición se ha portado de maravilla conmigo, los jugadores, cuerpo técnico y no me queda más que decir que es un club hermoso", dijo el "Bebote".

Santiago Giménez firmará con el Feyenoord | Foto: Captura

De acuerdo con lo revelado por el jugador este miércoles vuela a Países Bajos, realizará sus pruebas médicas y una vez firmado el contrato regresará a México para terminar los últimos detalles para ahora sí volver ir a Europa a vivir por el tiempo que su contrato estipule. "En la noche voy a viajar, es casi un hecho. Voy a hacer pruebas médicas y voy a regresar. Estoy muy emocionado porque desde el principio de mi carrera me he trazado metas y una de ellas era jugar en Europa", sentenció.

Santiago Giménez hizo con Cruz Azul su carrera desde la Sub-15, luego fue escalando hasta llegar a debutar en la Liga MX que lo hizo el 28 de agosto de 2019 en el Apertura 2019. Su debut con el primer equipo pero en la Copa MX llegó mucho antes el 2 de agosto de 2017. Ha jugado un total de 88 partidos en temporada regular y Liguilla pero con amistosos y de otras competencias ya ha superado el centenar de encuentros.

Te recomendamos leer

Chaquito se marcha como el actual goleador de la Liga MX con 5 goles en 5 partidos teniendo un promedio de gol por partido, uno de los más alto con 408 minutos jugados. El mexicano ya ha superado su mejor racha goleadora con Cruz Azul que era de 4 anotaciones en el Guard1anes 2020 y Apertura 2021.