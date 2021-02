Santiago "Morro" García de Godoy Cruz fue encontrado sin vida en su departamento; se habla de suicidio

Argentina.- El futbol está de luto una vez más, Santiago "Morro" García fue encontrado en su departamento sin vida esto en Mendoza, Argentina. Según las primeras investigaciones todo apunta que en la madrugada de este sábado decidió quitarse la vida por una fuerte depresión que llevaba ya algún tiempo tratando.

Medios argentinos han comentado que el futbolista había estado tratando su depresión desde hace algunos meses la cual de derivó por problemas personales, en donde la pandemia de Covid-19 le afectó mucho al no poder ver a su familia e hija que viven en Uruguay, lo que le llevó a alejarse poco a poco de sus compañeros de equipo.

"Morro" García como era conocido en el mundo del futbol, era el hombre importante en el ataque del conjunto argentino. Los aficionados al club lo consideraron como uno de sus grandes ídolos, mismo que defendió por 4 años los colores de Godoy Cruz, así como haber marcado 51 goles en su paso.

Incluso se llegó a mencionar que en la Liga MX fue buscado por algunos equipos que vieron su potencial al momento de irse al ataque. Su interés en México no fue hace mucho, el equipo de Toluca fue quien le dio el vito bueno pero no se pudo concretar ya que el jugador no tuvo intención de dejar Argentina.

Se sabe que Santiago García un tenía contrato vigente con el club argentino pero por decisión del presidente José Mansur fue separado del equipo desde el año pasado, por ciertas actitudes en las que el futbolista mostraba su descontento, algo que puedo afectar aun mas su duelo con la depresión que al final lo llevó a quitarse la vida.

Santiago García había sido separado de Godoy Cruz por su presidente | Foto: AFP

García había debutado en el Nacional de Montevideo (tuvo dos etapas: 2008/11 y 2013/14) y en su carrera pasó por Athletico Paranaense de Brasil (2011/12), Kasimpasa de Turquía (2012/13) y River Plate de Uruguay (2014/16), antes de desembarcar en el Godoy Cruz.

De momento quien es todavía su club, Godoy Cruz se ha mantenido al margen de la situación, en redes sociales no se han manifestado sobre el sucedo, a pesar de que en Argentina es una noticia que impactado de fuerte forma el futbol sudamericano por la manera en la que se dieron las cosas, a cambio de eso solo se ha compartido algunas imagines de un partido del equipo de esta mañana.

La Liga Profesional de Futbol, fue una de las que mostraron su mensaje de solidaridad en memoria del jugador dejando un mensaje, "La familia de la #LigaProfesional de Fútbol abraza al @ClubGodoyCruz, a familiares y seres queridos de Santiago García, por su fallecimiento. ¡Siempre presente, Morro!", se lee.