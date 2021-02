Santiago Ochoa, contento de ser considerado para la Selección Mayor

Culiacán.- Hace un par de días, Omar Quintero, exjugador profesional y nuevo entrenador de la selección mexicana de basquetbol, anunció a los jugadores convocados a al equipo mayor, para la tercera ventana de las clasificatorias a la FIBA Americup 2022, y entre los nombres que salieron en la lista, se encuentra Jesús Santiago Ochoa Cázarez, sinaloense con apenas 17 años.

Tras conocer la noticia, contactamos con el destacado joven jugador oriundo de Culiacán, quien actualmente se encuentra en San Antonio, Texas, jugando con HD Toros, y estudiando para Antonian High School.

¿Como fue el cambio de nivel al jugar en México, y luego irte a los Estados Unidos?

Creo que tuve una gran ventaja al haber estado en la Academia CONADE, tenía como 12 años, y jugaba contra otros de 18 años seleccionados, entonces yo ya sabía cómo se jugaba el basquetbol de alto nivel, y ya me sentía en mi rol, en lo que soy bueno. Así que no sentí tanto el cambio.

¿Cuáles serían tus objetivos a corto plazo?

A corto plazo sería ganar el Campeonato Estatal a finales de febrero y principios de marzo. Luego, en este verano, tratar de conseguir la mayor cantidad de ofertas de Universidades para poder ir a College, porque entre más opciones mejor. Mi plan es ver las ofertas que tenga en la universidad, no tanto que sea el mejor equipo de todos, pero sí el mejor para mí. Que pueda jugar mi estilo de juego, que confíen en mí. Siento que desde mi primer año en College podría destacar en División I. Eso es lo que más me interesa. Yo siento que sí puedo, pero hay que echarle muchas ganas.

¿A pesar que no vas a poder acudir al llamado, como te sentiste al saber que fuiste convocado para la Selección Mayor?

Me sentía confundido, el día anterior había sido un día muy largo, porque nevó aquí, hacía demasiado frío, no me pasaba por la mente la selección, y me cayó de sorpresa que me dijeran, y cuando al fin veo la lista mi expresión fue “sí estaban hablando en serio, y nomás me sorprendía que me llamaran para la mayor, siendo menor de edad.

¿Qué papel han jugado tus padres en tu toma de decisiones?

El apoyo de mis padres significa todo para mí, porque ellos tratan de darme todo lo que pueden para que yo esté enfocado en mi meta, es el apoyo que todos quisieran, pero ellos me dieron todavía más, porque ellos me han apoyado en todo.