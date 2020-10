Santiago Ormeño deja en el aire con que selección jugaría

El delantero del Puebla, Santiago Ormeño, declaró ante los medios que su intención siempre ha sido debutar en Selección Mexicana, pero tiene la posibilidad también de jugar con Perú, así que Ormeño fue claro, jugará con el primer combinado que lo convoque, ya sea el Tata Martino o Ricardo Gareca.

Mucho se ha especulado sobre el destino de Ormeño a nivel selección, con un inicio muy sorprendente en el torneo Guard1anes 2020, el delantero llamo la atención de todos, ahora hay personas que lo relacionan con una posible convocatoria con el Tri o la selección del Perú.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí", expresó Santiago Ormeño.

Hasta el momento en el vigente torneo, Ormeño ha marcado cuatro goles en nueve partidos, es el jugador de la Franja que tiene más goles, lo cuál eso despertó el interés de poder representar a ambos combinados nacionales, como es el caso de México y Perú.

Ormeño es un jugador habilidoso en el área, con mucha destreza para desmarcarse de los defensas contrarios, esas cualidades podrían estar en la mira de ambas selecciones. En el Tricolor suena una posible convocatoria, al igual que en Perú, donde el técnico Ricardo Gareca ya declaró que lo esta siguiendo muy de cerca.

En el Tricolor Ormeño tiene competencia con pesos pesados en la delantera, como es el caso de hombres como Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Rodolfo Pizarro, Jesús Tecatito Corona, Alán Pulido, José Juan Macias y Henry Martín.

La tarea no es fácil en el Tri, el nivel de sus delanteros es muy alto, así que Ormeño tiene que ponerse al tu por tu ante los vigentes convocados con el Tata Martino.

En la selección del Perú también tiene una férrea competencia, están los delanteros André Carrillo, quien juega en el futbol de Arabia Saudita y ya jugó el Mundial de 2018 y anotó un gol.

De la Liga MX, Perú tiene delanteros como Pedro Aquino del León y Yoshimar Yotun del Cruz Azul. Pero el jugador más fuerte en su delantera es Jefferson Farfán, quién por el momento se encuentra sin equipo pero ha brillado en el viejo continente con el PSV Eindhoven, Schalke 04 y el Lokomotiv Moscú.