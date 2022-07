Santiago Ormeño vive su primera polémica en Chivas tras ser visto en un casino

México.- Apenas tiene unos días en Chivas y Santiago Ormeño ya se dio cuenta de las cosas que puede y no puede hacer portando los colores del equipo rojiblanco y es que como si fuera un proceso de iniciación ya vivió su primer escándalo luego de que fuera visto en un casino en Las Vegas a horas de que se jugara el partido ante la Juventus del pasado viernes, ante ello ha salido a revelar su versión de la situación.

El pasado viernes en Estados Unidos Chivas se enfrentaba al conjunto de la Juventus, horas antes del partido un usuario compartió en redes sociales un video en donde se puede apreciar a Alan Mozo y Santiago Ormeño sentados en una mesa apostando un poco antes de ir el juego lo que desató la critica de los aficionados tanto de Chivas como de otros aficionados que miraron muy mal que unos jugadores estuvieran en un casino previo a un partido pues podría ser mal interpretado por todos.

Luego de que se hicieran virales las imágenes Ormeño dio su versión y explicó que ahora entiende lo que es Chivas pues en un solo momento pudo sentir la presión de la afición tras verlo en esa situación, aunque reveló que la directiva les concedió el permiso para estar ahí y jugar algún tiempo por lo que se dice tranquilo pues no hizo nada malo pero si aceptó que debe tener cuidado de lo que hace ahora.

Santiago Ormeño de paso en Las Vegas previo a un partido | Foto: Captura

"Vengo llegando, pero es obvio, es el equipo más popular de México, pero yo no tengo Twitter, muchas veces no me entero de esas cosas, pero me comenta la gente y me di cuenta, simplemente teníamos permiso, jugamos un ratito, pero la gente hasta eso ve mal, pero hay que tener cuidado y que no pases esas cosas", dijo el jugador para TUDN.

Dejó claro que tendrá mucho más cuidado de lo que pasa fuera del campo para evitar estos escándalos que no ayudan en nada al equipo y a su imagen, "Sí hay que tener cuidado con eso porque muchas veces parece teléfono descompuesto. La gente lo interpreta de otra manera y puede afectar, entonces hay que tener cuidado, respetar a la institución, este escudo y no habrá ningún problema", dijo Santiago Ormeño.

Santiago Ormeño ya vio acción con Chivas, justamente lo hizo ante Juventus el pasado viernes, ahora se espera que esta media semana pueda debutar oficialmente en la Liga MX con el Rebaño en su visita al conjunto de Querétaro. Ormeño tampoco pudo jugar con León en el inicio del Apertura 2022 por lo que comenzaría a sumar minutos desde cero.