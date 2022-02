Santos: Acevedo dio la cara, tras la eliminación en Concacaf

Culminó la participación de Santos Laguna en la Concacaf Liga de Campeones, tras caer en su visita a Canadá, antes Montreal FC, con un 3-0 en marcador final, que termina con el sueño de los Laguneros de asistir, por primera vez en su historia, al mundial de Clubes de la FIFA. Al término del encuentro, Carlos Acevedo, capitán y referente de los Guerreros, habló ante los medios de comunicación, en relación al sentir con la afición de Torreón.

“Primero que nada, ofrecer una disculpa a la afición, no era lo que buscábamos, es un golpe muy duro para todos, hay que dar la cara. Dimos un mal partido, la realidad es que fueron superiores, teníamos esa ilusión de participar en este torneo tan importante y hoy damos un paso atrás en ese sentido”, expresó Carlos Acevedo al término del encuentro.

Leer más: NBA: Los Pacers todavía no tienen fecha de regreso para Turner

El mal momento de los Laguneros, más allá de la prematura eliminación en la Concacaf Liga de Campeones, se ha visto reflejada en el Grita México Clausura 2022; ubicados en el último peldaño de la clasificatoria, con 2 unidades, siendo incapaces, en los primeros 6 enfrentamientos, de ganar un cotejo. El propio cancerbero mexicano, habló del momento complicado que viven los Guerreros.

"No hay excusas, estamos desconcentrados, ansiosos por querer demostrar cosas, hoy en día no se nos da nada, hay preocupación dentro del plantel, no sé cómo llamarlo, pero la única forma de salir adelante es aceptar los errores, no sé qué decir a la afición, no se nos da nada hoy en día, es la realidad, no hay que hacernos víctimas de nadie” comentó el meta.

Acevedo fue señalado, por algunos aficionados, en la primera anotación de los canadienses, alegando que pudo haber hecho algo más; salió de manera precipitada en busca del esférico, pero Romell Quioto, le ganó la posesión del mismo y empujó el balón, con el arco vacío. Posterior a ello, en los 2 tantos más, poco pudo hacer el meta mexicano.

“Tenemos que hablar seriamente para poder salir de este bache que se siente mal y nos duele a todos en el alma”, mencionó el guardameta mexicano.

Por lo pronto, el conjunto Lagunero volverá a suelo mexicano, para hacer frente, en la jornada 7 del Grita México Clausura 2022, a Cruz Azul, en la cancha del Estadio Azteca, el domingo por la tarde. La Máquina se ubica en el peldaño 3 de la general, con 13 unidades. Al respecto, Acevedo, mencionó la oportunidad que significa el partido del fin de semana para enmendar la situación actual.

Leer más: MLB: Conoce al jugador con más hits conectados en Las Mayores

“La vida te da oportunidades todos los días pese a las malas circunstancias, el domingo tenemos un partido ante Cruz Azul y se abre otra ventana para hacer las cosas bien. El equipo está derrotado, dolido en el vestidor, porque era un deseo el seguir en esta copa internacional, también los fans, solo queda levantar la cara", sentenció.