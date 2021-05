Santos: Esposa de Jared Borgetti denuncia en redes las agresiones que sufrieron tras el partido

Torreón, Coahuila.- De nuevo la violencia en el futbol dejó a sus victimas, ahora se trata de la esposa de un exjugador icónico del futbol mexicano y del Santos como Jared Borgetti que este domingo logró el pase a la final. Mónica López, pareja del exdelantero denunció en sus redes sociales como personas que se hacen llamar aficionados a Santos la agredieron y causaron destrozos a su camioneta.

De acuerdo a los reportes de Mónica López en su cuenta de Instagram, le tocó estar entre las aglomeraciones de aficionados de Santos cuando el partido finalizó y ahí fue donde aprovecharon para comenzar a realizar sus desmanes. Ella trasladaba a su familia que la visitó de Culiacán y la llevó a conocer lugares en Torreón pero nunca pensó que las fueran a atacar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La pareja del exjugador reveló que asistieron a la Plaza Mayor, uno de los lugares más conocidos en Torreón para festejar los triunfos del equipo de Santos y los llevó ahí para que conocieran la "Santosmanía" que era el festejó de los aficionados por su equipo y que con los años ha tomado gran relevancia. Pero las cosas se salieron de control en pocos minutos.

Leer más: La curiosa historia de Santos Laguna siendo campeón cada 3 años en la Liga MX; ¿Se repite la historia?

Así denunció Mónica López las agresiones que vivieron ella y su familia | Foto: Captura

Las historias de Mónica mostraron algunos ataques que sufrió, donde personas se acercaron a mover bruscamente su camioneta con ella y su familia dentro, otros más lanzando patadas contra la carrocería dejando las marcas de los goles y otros más lanzando piedras. Como pudo salió de entre las personas y con más detalle mostró las evidencias de los golpes.

Tanto su familia como ella no recibieron daño físico pero si se mostró molesta por todo lo que pasó en solo unos minutos. Lamentablemente no solo en Torreón sucedió eso y es que en Puebla tras la finalización del partido también más aficionados de Santos y de la Franja se fueron a los golpes creando una vez más una pésima escena a las fueras del estadio, recordando lo sucedido en el juego ante Pumas.

Así quedó su camioneta luego de ser agregida en las calles por aficionados de Santos | Foto: Captura

Leer más: Champions League: Tuchel confía en Kepa para la final si no llega Mendy

En Coahuila también en otros puntos como el Paseo Morelos de Torreón se vieron otras confrontaciones entre aficionados del mismo equipo, causando más daños a las vialidades. De acuerdo a los reportes policiales, se trasladaron a varias personas, incluso hubo un atropellado. Entre las peleas existieron mujeres y niños lastimados.

De momento la Liga MX no se ha pronunciado por lo sucedido en las instalaciones del estadio Cuauhtémoc y el Gobierno de Coahuila a pesar de haber recomendado no asistir a la celebración no pudo contener a los seguidores del Santos y por ahora tampoco no han dado alguna postura sobre los hechos.