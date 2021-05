Santos: Fernando Gorriarán asegura que la final ante Cruz Azul será especial

Torreón, Coahuila.- Durante el primer día de la semana de Medios previo a la final del correspondiente torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, Fernando Gorriarán estuvo presente como representante de Santos Laguna, club que puede conseguir su séptimo título al tener como rival al líder del torneo, Cruz Azul, contemplando un plantel competitivo para este duelo pese a no ser favoritos.

"Lo único que tenemos que hacer es disfrutar, es una final y ese partido no se da todos los días. Es un momento único, con su responsabilidad debida. Hay que darle esa alegría a toda nuestra gente", explicó el mediocampista en videoconferencia.

Fernando Gorriaran tuvo un torneo complicado al haber sufrido diversas lesiones como al dar positivo por Covid-19 en la pasada lista de los 14 posibles casos por coronavirus. Al superar diversos tropiezos el jugador se sinceró al decir que será una final importante para él en su estadía con el cuadro Lagunero.

"Será un partido especial, para mí, como todo el plantel, hicimos grandes cosas. Superamos adversidades como lesiones y Covid-19. Vamos contra un equipo grande, la verdad será un placer vivir este momento", señaló el futbolista uruguayo.

"Nosotros no nos preocupamos por como viene Cruz Azul. Yo me preocupo por mi equipo y mis compañeros. Los jóvenes tienen hambre de triunfo; quieren ganar, con eso me quedó", finalizó en la conferencia Fernando Gorriarán.

El oriundo de Montevideo llegó a la institución coahuilense en la pasada temporada 2019-20, por lo que en su primera final con los guerreros tratará de consagrarse campeón en la Liga MX, en el torneo donde acumuló 1201 minutos en 13 partidos oficiales dentro del Guard1anes Clausura 2021.

La final de ida se jugará el vecino jueves 27 de mayo en el Estadio TSM, donde el aforo será del 70 por ciento. Mientras que la vuelta se celebrará el domingo 30 del mes en el Estadio Azteca, con una cabida límite del 25 por ciento. Recinto que conocerá al nuevo campeón de la Liga MX.