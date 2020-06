Santos Laguna: Guillermo Almada lamenta no poder jugar la Copa GNP

Coahuila.- El día de ayer se hizo oficial la realización de la Copa GNP por México, organizada por las televisoras mexicanas como torneo de preparación, sin embargo no todos estan felices por dicha justa, ya que algunos equipos se quedaron con ganas de participar para reforzar su pretemporada.

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, lamentó que su equipo no fuera invitado a la competición, pues considera que por más que puedan tener partidos de preparación, no es lo mismo que encarar una competición más en forma ante equipos director que también quieren ganar.

Nos hubiera gustado participar en la Copa por México. Intentaremos buscar partidos amistosos, pero no es lo mismo. Pero bueno, las circunstancias están dadas", mencionó Almada, quién fue uno de los integrantes del plantel 'lagunero' que resulto positivo de COVID hace tiempo.

Los 'Guerreros' ya regresaron a los entrenamientos desde la semana pasada, por lo que Almada se siente orgulloso de como han manejado la situación sus jugadores, así lo informó en una entrevista al medio W Deportes, añadiendo que esperan realizar un gran torneo Apertura 2020.

Yo no tuve contacto con ninguno de los jugadores en tres meses. Pero este virus es muy complejo y la realidad es que yo prácticamente no salía de la casa. Pero cuando me hicieron los controles fui positivo. Se le ha visto bien a los jugadores. Queremos hacer un gran torneo y esa es la expectativa que tenemos”, sentenció.