Santos Laguna hace oficial la llegada de Jefferson Cuero

Torreón, Coahuila.- El conjunto del Santos Laguna no ha perdido tiempo para buscar reforzarse de la mejor manera de cara al Torneo Clausura 2017, en donde tendrán como obligación principal alejarse de la quema del descenso, pues el equipo lagunero ha caído en esa problemática tras una serie de torneos en los que no se le ha dado las cosas del todo bien.

Por eso, ahora el equipo dirigido por Robert Dante Siboldi ha hecho el anuncio oficial de la incorporación de un refuerzo más al Santos Laguna, se trata del mediocampista colombiano Jefferson Cuero, quien llega procedente del Monarcas Morelia en calidad de "transferencia temporal", menciona el club en su cuenta oficial de Twitter.

Un día después de la eliminación del Morelia a manos de los Rayados del Monterrey en la Semifinal del futbol mexicano, fue como se dio a conocer el nuevo fichaje del Santos Laguna equipo que quiere comenzar de la mejor manera el próximo torneo, pues sabe que este mercado invernal no es tan amplio como el de verano, razón por la cual se han apresurado para cerrar varias contrataciones.

Jefferson Cuero, de 29 años de edad, debutó en el futbol profesional con el Once Caldas de su país, jugando un total de 17 partidos y convirtiendo un gol en su primer torneo, lo que le valió que acaparara la atención de propios y extraños.

Luego de una destacada etapa en el Once Caldas, el extremo cafetalero llegó al Independiente de Medellín con el objetivo de ayudar al club a no descender a segunda división, sin embargo, tras los problemas con directivos y el entrenador, prefirió renunciar a dicho club para después llegar al Santa Fe de Bogotá.

Llegó al futbol mexicano con el Monarcas Morelia en el 2014, a su llegada se comenzaron hablar las habilidades que Cuero poseía con el esférico y lo desequilibrante que podría ser, solo que su inconsistencia lo obligó a ser poco requerido por el actual técnico de los michoacanos Roberto Hernández.

Ahora tendrá que enfrentar una nueva aventura con el conjunto del Santos Laguna, en donde se espera que tenga el nivel que alguna vez demostró en el futbol colombiano.

La llegada de Jefferson Cuero al Santos Laguna se une a la del ex mediocampista de Necaxa, Jesús Isijara, al ex chiva, José Juan "Gallo" Vázquez y el ex defensa de Pumas, Gerardo Alcoba.