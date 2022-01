Santos: Pedro Caixinha admite que Juan Otero reforzaría a Club América en este C2022

Torreón, Coahuila.- Santos Laguna cayó el día domingo 23 de enero en función de local frente a los Rayos del Necaxa. Esa dolorosa derrota por 4-1 causó un tormentón de críticas para el timonel Pedro Caixinha. Luego de tres partidos dirigidos en su segunda etapa con la escuadra albiverde registra un empate y dos derrotas.

Su gestión con el grupo que hizo campeón en el pasado 2015 no obtiene un arranque como él hubiera esperado dentro de la Liga MX. Aceptó que su equipo es responsable de sus errores y al mismo tiempo admitió que las posibilidades de perder a un gran elemento podría acaecer en este Clausura 2022.

Durante la conferencia de prensa el técnico portugués respondió el tema que vincula al delantero Juan Frey Otero, pero se limitó en su argumento. El colombiano entra en el radar del Club América desde hace tiempo y su posible traspaso gana terreno tras develar que su salida del club podría ocurrir en los últimos días.

"No seré yo quien tenga que pasar esa información, pero muchas veces los rumores se vuelven realidad", dijo Pedro Caixinha. Inclusive su fichaje rumbo a la Capital no sería más obvio, pues el técnico no convocó al cafetero en la última derrota del club torreonense.

Juan Otero saldría rumbo a Coapa

Sin embargo para amarrar a Juan Otero el cuadro americanista deberá de apresurarse en los últimos días de enero, pues la fecha límite para contratar jugadores durante el mercado invernal es hasta el 1ro de febrero. Es la pieza principal que Santiago Solari exige para su combinado.

Durante los próximos días estará en manos de la directiva de Coapa si hará realidad la contratación del artillero o este asunto quedará como un intento denegado para este Clausura 2022, torneo que inicia de manera negativa tanto para Santos como para América.

Pedro Caixinha decepcionado por el resultado

Los Guerreros perdieron a domicilio por 4-1 recibiendo a Rayos del Necaxa. Se quedó con 10 hombres y esa falta de jugadores en el campo provocó el resultado más dificultoso para Pedro Caixinha en lo que va del C2022. En cambio América perdió en el Azteca contra el Campeón Atlas.

