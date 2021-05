Santos contra la historia en busca su séptima estrella en el futbol mexicano

México.- Solo es cuestión de horas para que Cruz Azul y Santos salten al campo del Estadio Azteca para definir al nuevo campeón de la Liga MX, de momento el equipo celeste es quien lleva la ventaja pero los Guerreros quieren hacer historia y de paso dejar viva la mala racha del rival de 23 años sin un título de liga.

Este domingo Santos no solo tendrá que encontrar la forma de detener a Cruz Azul pues también deberá estar al pendiente de los miles de aficionados de Cruz Azul que estarán en las gradas, aproximadamente unos 20 mil fans que no quieren perderse el partido. También deberán estar atentos a su estado de animo ya que perder la cabeza desde el inicio les complicaría todo.

Guillermo Almada ha sido claro que aun tienen con que pelear pero sabe que será un partido más que complicado por las condiciones del rival, no se puede tapar la realidad de que enfrentaran al mejor equipo de la temporada y que eso ya es bastante serio en busca de su objetivo que es el título.

Santos en la ida perdió la oportunidad de sacar la ventaja o si quiera anotar un gol para no arrancar de cero en la vuelta y aunque estuvieron cerca y que incluso anotaron pero fue anulado por fuera de juego no se les dio. Ahora deberán ser certeros con las que tengan y es que no pueden salir a especular, entre más rápido empaten el marcador mejor será para ellos.

En esta temporada es la primera ocasión que Santos visita la cancha del Estadio Azteca, los dos partidos que han tenido se han llevado en la Comarca Lagunera con un partido por bando, el primero fue en la jornada 1 del Guard1anes 2021 en donde con gol de Diego Valdés se obtuvieron los 3 puntos y el segundo fue la ida de la final.

Santos necesita anotar los más pronto posible en el partido de vuelta

La vista tendrá plantel completo para estar partido, aunque Fernando Gorriaran salió del partido pasado y fue atendido de una molestia en el muslo de la pierda izquierda pero el cuerpo médico de Santos no reveló si podría perderse el partido de vuelta por lo que está casi confirmado que el uruguayo estará en el campo este domingo.

Santos se aferra a su historia de sufrir para ganar y ahora no será excepción, va por un título histórico en donde buscará ser el segundo equipo más ganador en torneos cortos solo detrás de Toluca que ya tiene los 7 campeonatos. Esta será la segunda ocasión en la historia en donde Cruz Azul y Santos se miden en una final y el registro está a favor de los Guerreros.

Las acciones del partido arrancarán en punto de las 20:00 pm (Centro de México) y será televisado a través de la señal de TUDN y TV Azteca, además como sorpresa el partido tendrá un Show de medio tiempo en donde Alex Lora y El Tri pondrán el ambiente en el descanso.