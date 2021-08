Sarah Kohan cautiva a sus seguidores en redes al lucir su lindo rostro.

La modelo Sarah Kohan sigue consagrándose como una de las chicas más populares en redes sociales luciendo su linda figura en cada una de sus publicaciones.

Sarah Kohan ha tenido unos últimos meses complicados, iniciando por la separación de su pareja el futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, una separación que no le ha afectado, así lo ha dejado ver en sus publicaciones en redes sociales.

La australiana de 26 años se ha dedicado a atender y disfrutar a sus pequeños Noha y Nala que han sido motor, así lo ha dejado ver Kohan en redes sociales.

Este martes la modelo sorprendió a sus seguidores al subir una imagen de su lindo rostro llamando la atención de sus fans por su belleza, pero en la publicación dio a conocer que se sometió a un tratamiento en sus ojos por su vista que se había deteriorado.

“¡Tuve lasik en @feinermanvision el viernes pasado y realmente me cambió la vida! Mis ojos empeoraron gradualmente con mis dos embarazos... ¡y ahora, a solo 3 días de la cirugía, ya tengo una visión de 20/20! Muy recomendable si estás pensando en ello. Muchas gracias a Gregg y al equipo”, escribió Sarah.

Publicación de Sarah Kohan en redes sociales/@sarahkohan

La publicación de la modelo no paso desapercibida pues la joven mostró su lindo rostro, recibiendo más de 28 mil me gusta en solo unas horas y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Sarah Kohan se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje y los bellos momentos que pasa junto a sus hijos.