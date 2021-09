Sarah Kohan cautiva a sus seguidores en redes sociales con lindo conjunto.

La modelo australiana Sarah Kohan se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales gracias a su belleza y popularidad dejando ver todos sus encantos a sus seguidores.

Sarah Kohan que también se dio a conocer por su relación con el futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, disfruta de la vida y de sus dos pequeños tras la separación con el futbolista.

La joven de 27 años hace unos meses estuvo dentro del ojo del huracán luego de terminar su relación con el jugador del LA Galaxy de la MLS, y ha mostrado que su ruptura amorosa no le ha afectado al dedicarse a su trabajo y a sus hijos Noha y Nala.

Kohan no pierde la oportunidad de compartir en redes sociales los bellos momentos que pasa con sus pequeños, mostrando imágenes de como es su convivencia con ellos, pero en esta ocasión mostró su belleza desde el sofá en Los Ángeles, California en Estados Unidos.

“Sunday cozies… �� white cardi not kid friendly but was feeling risky”, escribió la modelo en la publicación donde ha mostrado su belleza con ropa casual, alcanzando los más de 21 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Sarah Kohan en redes sociales/@sarahkohan

Sarah Kohan se ha caracterizado por mostrar su trabajo dentro del mundo del modelaje, además de compartir parte de su vida cotidiana luciendo su espectacular figura y los bellos momentos que pasa con sus pequeños, para deleitando a sus más de 1.5 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Foto de Sarah Kohan en redes sociales luciendo su belleza/@sarahkohan