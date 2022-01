Sarah Kohan cautiva a sus seguidores portando lindo vestido para recibir el Año Nuevo.

La modelo Sarah Kohan sigue dando de qué hablar en redes sociales dónde se ha convertido en toda una sanación gracias a que deja mostrar su belleza y linda figura que muestra en cada de sus publicaciones.

Sarah Kohan, quien fue pareja del futbolista mexicano del LA Galaxy, Javier “Chicharito” Hernández, ha sabido dejar atrás sus problemas amorosos con su expareja para dedicarse a ella y a sus pequeños Noha y Nala, dejando ver en sus redes los lindos momentos que pasa con sus pequeños.

La joven de 27 años, nacida en Sidney, Australia, es una reconocida modelo de reconocidas marcas de ropa y se ha dedicado a pasar tiempo de familia con sus pequeños, además de concentrarse en su trabajo de modelo dónde ha llamado la atención de sus seguidores.

En esta ocasión, Kohan cautivó a sus seguidores en redes sociales al mostrar su belleza y figura en lindo vestido en color azul brillante para despedir el año 2021 durante una fiesta, en la que además de su belleza mostró su linda sonrisa y mirada.

“HNY ✨ excited for you 22 ❤️ took home some souvenirs for the kids from the party” escribió Sarah en la publicación donde mostró cómo fue su festejo para despedir el 2021 luciendo en cada momento su belleza recibiendo miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Sarah Kohan se ha encargado de mostrar parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de los bellos momentos que pasa con sus hijos y qué decir de mostrar su belleza en cada una de sus publicaciones mostrando parte de su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 1.5 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.