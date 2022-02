Sarah Kohan enamora a sus seguidores en redes con linda selfie frente al espejo

La modelo Sarah Kohan sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales mostrando su linda figura y belleza en cada una de sus publicaciones y en esta ocasión no ha sido la excepción al robarse las miradas con una linda selfie frente al espejo.

Sarah Kohan, quien fue pareja del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández hasta el año pasado, ha sabido dejar atrás sus problemas amorosos con su expareja para dedicarse a ella y a sus pequeños Noha y Nala.

La joven de 27 años, nacida en Sidney, Australia ha dado vuelta a la página en cuanto a su separación se refiere y se ha dedicado a pasar tiempo de familia con sus pequeños, además de concentrarse en su trabajo de modelo dónde ha llamado la atención de sus seguidores.

En esta ocasión, Kohan se robo las miradas de sus seguidores al compartir una fotografía tipo selfie en redes sociales tomada frente al espejo y luciendo un top de traje de baño además de unos jeans dejando ver su linda figura para el deleite de sus fans.

“Summer uniform (Uniforme de verano)”, escribió Sarah en la publicación donde mostró su linda figura en la fotografía que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Selfie de Sarah Kohan deleitando a sus fans en redes sociales/Foto: Instagram

Sarah Kohan se ha encargado de mostrar parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de los bellos momentos que pasa con sus hijos y qué decir de mostrar su belleza en cada una de sus publicaciones durante su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 1.5 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

