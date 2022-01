Sarah Kohan enamoró a sus seguidores en redes sociales con una selfie en traje de baño.

La modelo Sarah Kohan sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales, convirtiéndose en una de las modelos consentidas en Instagram donde ha mostrado su belleza y parte de su vida cotidiana en cada una de sus publicaciones.

Sarah Kohan, ganó gran popularidad en México debido a la relación que sostuvo con el futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, pareja sentimental con la que estuvo hasta el año pasado y de la cual tuvo dos pequeños Noha y Nala.

La joven de 27 años, nacida en Sidney, Australia ha dado vuelta a la página en cuanto a su separación se refiere y se ha dedicado a pasar tiempo de familia con sus pequeños, además de concentrarse en su trabajo de modelo dónde ha llamado la atención de sus seguidores.

En esta ocasión, Kohan sorprendió a sus seguidores mostrando su belleza al compartir una selfie frente al espejo en redes sociales portando un lindo traje de baño robándose las miradas, en una publicación realizada hace algunas semanas, pero que hasta la fecha no puede pasar desapercibida en el perfil de la joven modelo.

“Recently... last photo is my favourite (Recientemente... la última foto es mi favorita)”, escribió Sarah en la publicación donde mostró una imagen luciendo su linda figura frente al espejo portando un pequeño traje de baño en color café robándose las miradas de sus fans alcanzando miles de me gusta y decenas de comentarios donde los corazones y elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Selfie de Sarah Kohan mostrando su linda figura en traje de baño/Foto : Instagram Sarah Kohan

Sarah Kohan se ha encargado de mostrar parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de los bellos momentos que pasa con sus hijos y qué decir de mostrar su belleza en cada una de sus publicaciones durante su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 1.5 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

