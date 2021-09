Sarah Kohan muestra su lado más sensual en redes sociales con esta imagen.

La modelo australiana Sarah Kohan sigue dando de qué hablar en redes sociales, siempre mostrando su belleza y en esta ocasión no ha sido la excepción al lucir raidente y sensual.

Sarah Kohan, quien hasta hace unos meses era pareja del delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández, dio de que hablar por sus separación del futbolista, del cual tuvo dos hijos los cuales ella sigue disfrutando día a día.

La australiana de 27 años, se ha dedicado a sus hijos Noha y Nala luego de su separación con el jugador del LA Galaxy, y no pierde oportunidad de mostrar los bellos momentos que pasa con sus pequeños.

Leer más: Ella es Marian Franco la bella actriz que ha conquistado de inicio a fin las redes sociales

En esta ocasión Kohan mostró su lado más sensual compartiendo una fotografía en redes sociales donde lució su linda figura en pantalón y luciendo su un sostén de brillantes cautivando a sus seguidores.

La publicación de Sarah no pasó desapercibida pues la modelo mostró su sensualidad en todo su esplendor, alcanzando más de 23 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Sarah Kohan en redes sociales mostrando su belleza/@sarahkohan

Sarah Kohan se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, donde ha mostrado los lindos momentos que pasa con sus pequeños, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje dejando sin habla a sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram.