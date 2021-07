Sarah Kohan muestra sus encantos en bikini al lado de su pequeño

La modelo australiana Sarah Kohan se ha ganado un lugar en redes sociales gracias a su belleza y la ex pareja del futbolista Javier Hernández sigue mostrando su figura para el deleite de sus seguidores, pero tampoco se olvida de su lado materno, pues también lo muestra.

Sarah Kohan que hace algunos meses estuvo entre los reflectores por su separación con el delantero del LA Galaxy, ha dejado ver en redes sociales que eso no le ha afectado y que sigue concentrada en lo más importante que son sus pequeños Noha y Nala.

La modelo de 27 años, tampoco se ha olvidado de cuidar su figura y en cada oportunidad muestra su espectacular figura que ha enamorado a sus seguidores dentro y fuera de las redes sociales.

En esta ocasión Kohan mezclo dos pasiones, sus hijos y el modelaje para compartir una imagen mostrando su linda figura pero a la misma vez su lado amoroso con su pequeño Noha cargándolo en los brazos y dándole besos mientras posa en traje de baño.

“¿Cómo va a cumplir 2 años esta semana?”, escribió la modelo mostrando su belleza en traje de baño, pero además dejando ver su lado de madre y el amor que les tiene a sus pequeños. Como era de esperarse la publicación no paso desapercibida y alcanzó los más de 65 mil me gusta y más de 200 comentarios en los que los elogios por su belleza y admiración no se hicieron esperar.

Sarah Kohan se ha caracterizado por compartir parte de su trabajo en el mundo del modelaje y momentos de su vida cotidiana mostrando su belleza como los bellos momentos que pasa con sus pequeños.

