Sarah kohan luce su belleza en redes sociales en una foto hasta en blanco y negro.

La modelo Sarah Kohan continúa convirtiéndose en toda una sensación en redes sociales al robarse las miradas de sus seguidores luciendo su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones, donde también muestra los diferentes proyectos en los que participa.

Sarah Kohan quien hasta principios del año pasado todavía era pareja del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, ha dejado atrás su relación con el futbolista del LA Galaxy para concentrarse en su trabajo en el mundo del modelaje, así como en cuidar a sus pequeños, Noha y Nala.

La australiana de 27 años ha mostrado su felicidad en redes sociales luego de su separación con el futbolista mexicano, enfocándose en sus dos pequeños, dejando ver en redes los lindos momentos que pasa con sus pequeños, desde los cuidados que tiene con ellos hasta parte de las experiencias que pasan juntos.

En esta ocasión kohan se ha robo las miradas de sus fans dejando ver que su belleza deslumbra hasta en una fotografía a blanco y negro, pues lució su linda figura en un conjunto blanco mientras se tomaba un respiro en el sofá mostrando una linda pose.

En los últimos días, Sarah no ha estado tan activa en sus redes sociales, pero eso no significa que las imágenes antes compartidas por la modelo no sigan deleitando a sus fans, pues en cada una de ellas muestra una nueva experiencia, tal como paso en la imagen donde lucio su linda figura escribiendo junto a la imagen “Lo único que se me ocurrió al mirar esta foto es que podemos decir de qué lado se alimentó Nala más recientemente ��”.

Foto de Sarah Kohan mostrando su belleza en foto blanco y negro/Foto: Instagram

Sarah Kohan se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como los bellos momentos que pasa con sus pequeños, además de lucir su belleza en cada una de sus publicaciones donde muestra parte de su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram.

