Sarah kohan muestra su belleza con linda sesión en redes sociales desde un lago.

La modelo Sarah Kohan sigue robándose las miradas de sus seguidores en redes sociales consagrándose como una de las modelos más lindas donde se ha encargado de mostrar su belleza y parte de su vida cotidiana.

Sarah Kohan ganó gran popularidad por su trabajo en el mundo del modelaje y por la relación que sostuvo con el jugador mexicano Javier “Chicharito” Hernández con el cual tuvo dos hijos y ella sigue disfrutando.

La australiana de 27 años ha mostrado su felicidad en redes sociales luego de su separación con el futbolista mexicano, enfocándose en sus dos pequeños, compartiendo los bellos momentos que pasa con sus pequeños.

En esta ocasión kohan mostró su belleza durante una sesión de fotos que compartió en redes sociales, donde no solo mostro sus atributos, sino también la linda localidad donde tomo las imágenes, a la orilla de un lago.

“Morning dip in Natures ice bath ��”, escribió Sarah en la publicación donde mostró su linda figura desde el muelle de un lago portando un lindo traje de baño cubierta de una bata, recibiendo miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Sarah Kohan en redes sociales mostrando su belleza/Foto: Instagram

Sarah Kohan se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como los bellos momentos que pasa con sus pequeños, al igual que mostrar parte de su trabajo en el mundo del modelaje donde muestra su belleza en cada una de sus publicaciones deleitando a sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram.