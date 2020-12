Sasha Banks defenderá su título de SmackDown ante Carmella en TLC

Estados Unidos.- Como se los mencionamos el día de ayer, previo a la celebración del evento de Friday Night SmackDown, la marca azul de la empresa de Lucha Libre WWE, los combates para el último Pago Por Ver (PPV) del año en TLC (Mesas, escaleras y sillas) en su traducción al español, ya tendría la lista de peleas confirmadas.

Una más esta realizada para el domingo 20 de diciembre al igual que la pelea por título de WWE, entre el retator Aj Styles frente al campeón Drew McIntyre, la pelea por el campeonato femenil de SmackDown, Carmella.subirá al cuadrilátero para medirse a la campeona Sasha Banks.

El problema que se ha sucitado en los últimos escenarios por parte de las divas, dejo en plenoitud que la rubia de Bélgica estaría decidida en arrebatar el campeonato azul femenil de Sasha Banks que cnsiguió hace unas semanas en domingo por la noche.

Desde su primera aparición de la campeona en 2012, siempre se ha reflejado por ser una maravillosa Superestrella en cada una de sus disputas al igual que sus diversos tonos de color de cabello que llegan a retar a las demás luchadoras, una de ellas a la bailarina Carmella.

Así pasó en la semana anterior cuando Sasha la sorprendió en uno de los Backstage, cuando atacó por sorpresa a su contendiente número 1, tanto que se pensó que Carmella no lograría recuperarse de los golpes recibidos, pero al final se vió sin un solo rasguño al solicitar una oportunidad en TLC en la última discusión realizada.

And that’s on periodtttttttttt https://t.co/JpsrieSY9h — Leah Van Dale (@CarmellaWWE) December 5, 2020

Banks estará protegiendo su primer reinado como la portadora del cinturón femenino de SmackDown al sorprender a su amiga y hermana, Bayley, en el pago por evento, Infierno en la Celda (Hell in a Cell) el pasado 25 de octubre cumpliendo su 2do mes de protección.

Carmella también reconoce la presión y el orgullo de ser campeona femenil de SmackDown. En el pasado 2018 ganó el Money in the Bank para tener la posibilidad de canjear en todo momento el maletín por el título a su gusto, derrotando el 10 de abril a la ex campeona Charlotte Flair y ganar por única ocasión el campeonato.

Por lo pronto, Sasha Banks vs Carmella es el único compromiso femenil agendado para TLC, esperando a que el duelo de Bianca Belair vs Bayley sea firmado, a si mismo el duelo por el título de parejas de la marca roja, RAW, Shayna Baszler y Nia Jax, recientes campeonas contra Lana y Asuka.