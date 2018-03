Esto dijo Abel Sánchez acerca del doping del Canelo

El tema del doping de Saúl "Canelo" Álvarez por clembuterol ha levantado cualquier tipo de reacciones tanto en redes sociales como también en los medios de comunicación y quienes se encuentran inmiscuidos en el mundo del boxeo, pues para algunos la pelea del mexicano ante el kazajo Gennady Golovkin, no debe de llevarse a cabo.

Sin embargo, una de las expresiones que muchos estaban esperando era la del entrenador de Gennady Golovkin, el tijuanense Abel Sánchez, quien en las últimas semanas se ha enfrascado en una guerra de dimes y diretes con el peleador tapatío Saúl "Canelo" Álvarez al grado de subir hacer declaraciones subidas de tono.

Como era de esperarse Abel Sánchez, no se quedó callado luego del escándalo de dopaje del boxeador mexicano, ya que no está del todo convencido de que "Canelo" no haya utilizado alguna sustancia prohibida para mejorar su rendimiento y por si fuera poco recalcó que hay ciertos favoritismos por parte de la Comisión Atlética de Nevada por el caso.

Sánchez llamó tramposo al "Canelo"

De acuerdo a una entrevista brindada a Yahoo Sports, el entrenador Abel Sánchez espera que la Comisión realice una investigación a fondo y justa acerca de la falla en el control antidoping que tuvo Saúl "Canelo" Álvarez, por si fuera poco, el tijuanense llamó de cierta manera tramposo al peleador tapatío.

"Yo sé que nunca (Canelo) ha dado positivo antes de esto, pero el Clenbuterol no es algo que empiezas a usar por capricho. Hay personas que son tramposas y él lo es. Sin embargo, yo no digo que no sea la carne de res la responsable, pero hagan una investigación profunda, porque simplemente no comienzas de repente a usar eso", expresó el entrenador de "GGG".

Sin duda alguna lo dicho por Abel Sánchez, seguramente es solamente el comienzo de muchas declaraciones que se harán con el fin de poner en duda la inocencia de Saúl "Canelo" Álvarez de cara al combate.

Luego de la intensa guerra de declaraciones por Abel Sánchez y Saúl "Canelo" Álvarez, el tema del clembuterol le ha caído como anillo al dedo al entrenador tijuanense y al equipo de Gennady Golovkin para usarlo como una herramienta poderosa a su favor, pues esto seguramente pondrá mucha presión al equipo del tapatío.